Gavin Newsom transparenta sus declaraciones de impuestos para hacerle frente a una investigación

Con el objetivo de hacerle frente a una investigación del Departamento de Justicia habilitada para checar sus finanzas y las de su esposa, Gavin Newsom, gobernador de California, hizo públicas sus declaraciones de impuestos de los últimos años.

El proposito del demócrata a quien varios analistas ubican entre los aspirantes a la candidatura presidencial de su partido en 2028, es aclarar que no hay nada extraño en sus ingresos.

Por ello, en sus declaraciones relacionadas con sus ingresos del 2022 al 2024, la pareja revela haber ganado entre $1.7 millones de dólares y no más de $2,000,000 de dólares anuales.

A partir de que Newsom se convirtió en mandatario del “Estado Dorado”, transfirió el control de sus negocios a su hermana quien, junto con uno de sus primos, se encargan de manejarlos, en tanto que él percibe $200,000 dólares de salario anual como gobernador.

De esa manera, los ingresos generados por las bodegas y restaurantes de su propiedad, los cuales integran el denominado Grupo PlumpJack, son dirigidos a un fideicomiso ciego, esto con el objetivo de evitar el surgimiento de un conflicto de intereses por el cargo que desempeña.

Bajo ese planteamiento, la oficina de Newsom publicó más de 700 páginas de declaraciones de impuestos de los últimos cuatro años, material disponible para ser consultado por la prensa.

De acuerdo con los balances expuestos, se constata que los ingresos del político de 58 años se han mantenido relativamente constantes.

Gavin Newsom asegura que el Departamento de Justicia está tratando de fabricarle un delito. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Con respecto a su esposa, Jennifer Siebel Newsom, directora de cine, sus declaraciones indican que registra pérdidas recurrentes a través de Girls Club Entertainment, la productora que fundó.

De manera general, se menciona que, por el cuidado de tres de sus cuatro hijos, los Newsom pagaban entre $14,000 y $44,000 dólares anuales aproximadamente.

Otros de sus egresos correspondían a donaciones de dinero dirigidas a organizaciones benéficas, las cuales rondaban entre $40,000 y $65,000 dólares.

Hace un par de semanas, en una publicación compartida en plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Gavin Newsom señaló que agentes federales han contactado a amigos, exempleados y personas de su entorno cercano para exigir documentación ligada a él con el objetivo de fabricar cargos en su contra.

“Mi esposa y yo nos hemos sumado a la lista negra de Donald Trump. No tenemos nada que ocultar. Han llamado a las puertas de amigos de la familia y antiguos empleados. No porque hayan encontrado un delito, sino porque están tratando de encontrar uno”, escribió.

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