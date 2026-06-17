Newsom desafía al DOJ sobre investigación política en su contra

El gobernador de California, Gavin Newsom, desafió al Departamento de Justicia (DOJ) para que investigue a los aliados de Trump, después de denunciar que la agencia federal lleva a cabo una investigación con motivaciones políticas contra su esposa y sus asociados.

La oficina del gobernador envió una carta al fiscal general interino, Todd Blanche, en la que acusa al DOJ de ejercer acciones en contra de Newsom y sus familiares.

El escrito fue enviado un día después de que Newsom denunciara públicamente que él y su esposa eran objetivos de una investigación de la administración Trump, alegando que el Departamento de Justicia había solicitado registros, entrevistado a personas relacionadas con ellos y revisado documentos.

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El secretario de asuntos legales de Newsom, David Sapp, alegó, en la carta, que el DOJ ha pasado el último año investigando al gobernador, a su esposa, Jennifer Siebel Newsom, así como a sus asociados como parte de “una campaña de represalias políticas” dirigida por el presidente Trump.

“Después de que nuestra oficina proporcionara información que dejaba claro que una acusación sobre nuestra oficina y el gobernador que estaba siendo investigado carecía de fundamento, la investigación viró agresivamente hacia asuntos no relacionados que involucraban al gobernador, a la primera dama y a personas cercanas a ellos”, escribió.

A pesar de que Newsom y su oficina afirman que él también está siendo investigado por el DOJ, fuentes cercanas lo negaron a la agencia Associated Press (AP).

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De acuerdo con AP, una fuente “negó la existencia de una investigación dirigida específicamente contra el gobernador, pero afirmó que existen varias investigaciones federales sobre personas de su entorno, incluida una relacionada con los impuestos de su esposa”.

Según el secretario de asuntos legales del gobernador, informes recientes demuestran que los líderes políticos de la fiscalía del Distrito Central de California presionaron a los fiscales para que presentaran un caso penal en contra de Newsom.

Sapp acusó al Departamento de Justicia de perseguir de forma selectiva a los adversarios políticos de Trump, mientras ignoraba la supuesta mala conducta de los aliados del presidente.

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La oficina del gobernador de California también acusó a funcionarios federales de filtrar información sobre las investigaciones que lleva a cabo.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos filtró selectivamente detalles no corroborados sobre asuntos de investigación en curso que involucran al gobernador y a la primera dama, por lo que no debería ser un problema para usted confirmar si el DOJ ha abierto alguna investigación sobre los casos de aparente corrupción pública detallados anteriormente que involucran al presidente y sus aliados”, dijo.

Gavin Newsom acusó al presidente Trump de utilizar al DOJ para atacar a opositores políticos, citando a otros supuestos enemigos políticos del presidente, entre ellos la fiscal general de Nueva York, Letitia James; el exdirector del FBI, James Comey, y el expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

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“Hoy, mi esposa y yo nos hemos sumado a la lista negra de Donald Trump“, declaró Newsom en un mensaje publicado este lunes en las redes sociales.

La disputa representa el enfrentamiento más reciente de una larga rivalidad entre Newsom y Trump.

El presidente ha criticado con frecuencia al gobernador de California, mientras que el año pasado sugirió que Newsom debería ser arrestado, declarando que su “principal delito es postularse para gobernador porque ha hecho un trabajo pésimo”.

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Newsom, quien sobresale como un serio candidato del Partido Demócrata para la presidencia, aseguró que la investigación del DOJ está vinculada a sus aspiraciones al cargo que actualmente ocupa Donald Trump.

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