Trump aprueba declaración de emergencia para el condado de Orange

El presidente Donald Trump aprobó la solicitud de California para que emitiera una Declaración Presidencial de Emergencia para el condado de Orange para apoyar la respuesta por el incidente que comenzó el jueves 21 de mayo en la ciudad de Garden Grove.

La oficina del gobernador Gavin Newsom anunció este lunes que Trump autorizó la petición que le presentó California la noche del sábado.

NEW: California just secured a Presidential Emergency Declaration for the Garden Grove hazmat incident.



Working closely with local responders, the state has moved aggressively to protect residents in the impacted area.



This morning, @OCFireAuthority announced that the risk of a… pic.twitter.com/qN2vR2Euni — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) May 25, 2026

“Agradecemos al gobierno federal que haya aprobado nuestra solicitud y que esté ayudando a fortalecer los recursos ya existentes para que esta comunidad pueda recuperarse de forma segura”, declaró Newsom en un comunicado.

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Con la declaración de emergencia aprobada por Trump, se autoriza a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a proporcionar asistencia directa para atender la crisis que ocurrió por el riesgo de una explosión o fuga de una sustancia química peligrosa en Garden Grove.

La emergencia que ocurrió en las instalaciones de GKN Aerospace obligó a la evacuación de más de 50,000 residentes.

El incidente comenzó la tarde del jueves 21 de mayo cuando un tanque con capacidad de 34,000 galones, en el que había alrededor de 7,000 galones de metacrilato de metilo, se sobrecalentó y amenazaba con explotar o con que ocurriera un derrame de la sustancia química altamente tóxica.

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Se mantienen vigentes las órdenes de evacuación para algunas zonas de Garden Grove, Stanton, Anaheim, Cypress, Westminster y Buena Park que emitió la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA).

Este sábado, Newsom emitió una declaración de estado de emergencia y ordenó a la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California y a todas las agencias estatales otorgar apoyo al condado de Orange y a las localidades afectadas.

La proclamación de Newsom también otorga recursos y facultades adicionales, incluida la posibilidad de utilizar propiedades estatales y recintos feriales como refugios para los residentes afectados por las órdenes de evacuación.

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Fiscalía del condado de Orange inicia investigación

La fiscalía del condado de Orange anunció este sábado que iniciaba una investigación del incidente que ocurrió en las instalaciones de GKN Aerospace, en Garden Grove, por la falla con un tanque que almacenaba una sustancia química peligrosa que estuvo en riesgo de explotar o provocar un derrame.

“Están en medio de una zona comercial, residencial, con población urbana. Es irresponsable, es horrible y estoy furioso”, expresó la noche del sábado el fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer, en declaraciones a la cadena CBS.

“Voy a canalizar mi ira para seguir protegiendo al público. Esta noche no estamos obteniendo respuestas satisfactorias, pero, en el futuro, les aseguro que sí las obtendremos“, agregó.

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Más de 50,000 personas de Garden Grove y de comunidades vecinas fueron evacuadas ante el riesgo de explosión o derrame de una sustancia química que estaba almacenada en un tanque en las instalaciones de GKN Aerospace.

La sustancia química involucrada es metacrilato de metilo, una resina tóxica y altamente inflamable que se utiliza para producir plástico para las cabinas de los aviones.

El depósito, con 7,000 galones de la sustancia química, sufrió una falla por la que elevó su temperatura a más de 100 grados, con el riesgo de una explosión o de que ocurriera un derrame del elemento tóxico.

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La mañana de este lunes, la OCFA informó que una revisión que se llevó a cabo la noche de este domingo confirmó que se eliminaba el riesgo de una explosión, aunque se mantenía la amenaza a la seguridad de la comunidad.

Spitzer quiso asegurarse de que el equipo de la fiscalía preservara las pruebas por si el caso derivaba en un litigio.

Por ese motivo, los fiscales comenzaron a investigar el incidente desde el viernes, con investigadores que revisaron el área con el uso de drones, además de solicitar que si alguna persona que tuviera información sobre el incidente la proporcionara a la fiscalía.

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Se ofrece la línea directa de denuncias anónimas de la fiscalía del condado de Orange al 714-347-8714, o bien presentar un formulario para denuncia anónima en línea en este enlace.

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