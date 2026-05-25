Angustia en Garden Grove por fuga de peligroso químico

“Queremos regresar a casa”, dijo Joselyn Vázquez, una residente de Garden Grove que fue evacuada de su casa en Beach Boulevard, una de las calles principales que fueron cerradas tras la fuga de un químico de un tanque industrial en esta ciudad del condado de Orange.

La madre de tres hijos y su esposo, al igual que más de 40,000 personas, fueron evacuados el viernes en el condado de Orange. El depósito de productos químicos de las instalaciones de GKN Aerospace lleva varios días en lo que ha sido denominado como una crisis y se encontraba a punto de fallar.

Las autoridades afirman que, si eso ocurre, es probable que se derramen miles de litros de una sustancia química altamente tóxica, conocida como metacrilato de metilo (MMA), o, lo que es peor, que se produzca una explosión.

“La situación sigue siendo grave y está en constante evolución”, declaró el senador estatal de California Tom Umberg. “Mi oficina está colaborando estrechamente con los organismos locales, del condado, estatales y federales para garantizar que los residentes dispongan de información precisa, recursos y apoyo. La seguridad de nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad”.

El gobernador Gavin Newsom declaró el sábado el estado de emergencia en el condado de Orange y ordenó a su Oficina de Servicios de Emergencia y a otros organismos estatales que prestaran apoyo a los residentes afectados.

Mientras las autoridades evaluaban las mejores maneras de ayudar a la comunidad, los residentes se encontraban angustiados por no saber cuándo podrán regresar a sus casas. Al recorrer el estacionamiento de uno de los centros de evacuación en Anaheim, en la escuela Savanna High School, se pudo observar que hay familias que llenaron vehículos de U-Haul con sus pertenencias y otras que solo llenaron sus autos con lo que podían, pensando que regresarían pronto a sus hogares.

“Yo solo empaqué lo de los niños: su ropa, sus pañales. De hecho, ya se me está acabando la fórmula para mi bebé; no tuvimos mucho tiempo para más”, dijo Vázquez mientras acomodaba sus cosas en su van. “Mi esposo, mi bebé de 5 meses y yo dormimos aquí en el carro, y mi mamá y mis otros dos niños durmieron adentro, en el centro (de evacuación)”.

La Cruz Roja asiste a residentes en el Freedom Hall del parque regional Mile Square en Fountain Valley. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Un muchacho espera registrar a su perro en el centro de evacuación de Savanna High School en Anaheim. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Da mucho miedo”: evacuados buscan ayuda

Mike Lyster, el director de comunicación de la ciudad de Anaheim, dijo el sábado por la tarde que el centro de la escuela tenía capacidad para 250 personas y ya se estaba acercando a esa capacidad. Afirmó a La Opinión que estarían evaluando qué otros centros de albergue podrían abrir en la ciudad para ayudar a la gente que no había encontrado dónde quedarse. El centro de Savannah High School es uno de los pocos que aceptan a familias con mascotas.

En Fountain Valley, en el Freedom Hall del parque regional Mile Square, la Cruz Roja también está asistiendo a residentes, pero la situación se ve igual. Ciertas familias con las que La Opinión habló en el estacionamiento del centro dijeron que no alcanzaron a conseguir una cama de refugio, como Rosa Chavarría, quien tiene una familia de seis. Ella dijo que planeaban dormir en su camioneta y que estaban estacionados a la espera de recibir más noticias sobre otros lugares a dónde acudir.

“Da mucho miedo no saber qué va a pasar”, confesó Chavarría. “No sabemos qué vamos a hacer, es duro; hay mucha gente que no consigue una cama en los refugios, así que tenemos que dormir en nuestros coches y vamos a estar pagando renta por hogares en donde ni estamos viviendo”.

Peligroso aumento de temperatura en el tanque

Entre los problemas que han llevado a las autoridades a evacuar a decenas de miles de personas de la ciudad de Garden Grove y alrededores se encuentran la pérdida de control de las válvulas y el aumento de la temperatura en el interior del tanque, que ya había alcanzado el rango de volatilidad entre 90 y 100 grados, según el jefe Craig Covey, comandante de incidentes de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA).

El tanque de 7,000 galones que contiene metacrilato de metilo, una sustancia química tóxica utilizada para fabricar resinas y plásticos, también podría provocar una explosión en un tanque cercano de 15,000 galones que contiene la misma sustancia, según declaró Covey el sábado a NBC News.

Riesgos para el sistema respiratorio

Michael Kleinman, profesor de la Universidad de California en Irvine y docente en la Facultad Joe C. Wen de Población y Salud Pública, afirmó que el verdadero riesgo aquí es una ruptura repentina.

Explicó que, si se derramaran grandes cantidades de la sustancia tóxica de los tanques o se liberaran al aire tras un incendio o una explosión, la población podría correr el riesgo de enfermar o sufrir una fuerte irritación.

“Esta sustancia química es especialmente agresiva para el sistema respiratorio humano y, dependiendo de la cantidad que se inhale, el MMA puede provocar desde dolor de garganta y tos hasta mareos, náuseas y, en niveles más altos, daños en el sistema nervioso”, declaró Kleinman a La Opinión.

Kleinman señaló que, en caso de derrame, el producto químico supone un riesgo medioambiental a largo plazo, ya que es probable que llegue al suelo, desde donde podría filtrarse finalmente al sistema de aguas subterráneas. Afirmó que se conocen menos los efectos en caso de que el tanque explote.

Rosa Chavarría, residente de Garden Grove, acomoda sus sábanas en su camioneta. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Padezco de numerosos problemas de salud y, además, vivo en un barrio con muchas personas mayores que también tienen problemas de salud”, reveló Max Vo, residente de Garden Grove. “Este químico dificulta la respiración y algunas personas que estaban más cerca han sufrido incluso mareos”.

Kleinman, el experto en salud pública, señaló que las mascarillas, como las que se han generalizado desde la pandemia de COVID-19, no servirían de protección frente a esos químicos.

“Las mascarillas para COVID se diseñaron para proteger contra las partículas. Se trata de un vapor orgánico que probablemente las atravesaría”, explicó. “Los servicios de emergencia en el lugar del incidente llevarían protección respiratoria con filtros químicos, algo que no está al alcance de la mayoría de las personas”.

Piden distinta ubicación de instalaciones industriales

La señora Chavarría, quien también acomodaba cobijas en el maletero de su camioneta, dijo que, aunque sabe que las autoridades están haciendo lo posible por encontrar cómo ayudarlos, espera que en el futuro piensen en cómo estos proyectos y compañías pueden afectar a los vecindarios a su alrededor.

“La próxima vez que una compañía de estas quiera abrir una de estas fábricas cerca de un vecindario y una escuela, sabiendo la posibilidad de un error, que lo piensen antes de aprobarlo”, sugirió Chavarría. “¿Por qué no hacen este tipo de fábricas en un campo? Eso permitiría reducir al mínimo el número de personas que hay que evacuar”.

De regreso en el centro de Savannah High School, una señora caminaba por el estacionamiento con sus dos pequeñas hijas, una de ellas vestida con un traje de princesa.

“Mire nomás cómo las traigo, hasta vergüenza me da, pero no pudimos traer más de lo que tenemos puestos porque ya estaba la policía tocándonos que nos saliéramos”, dijo María. “No tenemos a dónde ir, no hay respuestas ni fin al alcance”.

Hoteles con descuento

El senador del estado de California, Tom Umberg, que representa la zona, dijo que la temperatura alcanzó 100 grados durante la operación del sábado por la noche, el máximo que marca el termómetro. Calificó la posible liberación de presión como “algo positivo”.

Aun así, el condado se mantenía en estado de emergencia y todos aquellos que estén afectados pueden acudir a los centros de evacuación; también hay una lista de hoteles que ofrecen descuentos a familias afectadas.

Mientras tanto, otros negocios como La Pawnaderia en Downey, que es una panaderia para perros y otras mascotas, están ayudando como pueden; abrió una cuenta de GoFundMe que va a usar para asistir a familiares a conseguir en dónde quedarse temporalmente. Y también creo una lista en Amazon con productos esenciales para las mascotas.

Centros de evacuación disponibles