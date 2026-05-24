¿Cuál es la sustancia química que ocasiona la emergencia en el condado de Orange?

La ciudad de Garden Grove, en el condado de Orange, se encuentra este domingo en estado de emergencia por el riesgo de explosión de un tanque de almacenamiento de una sustancia química tóxica.

El depósito de 32,000 galones, en las instalaciones de GKN Aerospace, almacena metacrilato de metilo, o MMA, una sustancia que es altamente tóxica y puede representar riesgos significativos para la salud y la seguridad.

The IMT, in consultation with the EPA and OCHCA, has established the evacuation zone. Any areas outside of this zone are currently considered completely safe and day-to-day activities can continue as normal. — OCFA (@OCFireAuthority) May 24, 2026

El MMA es un producto que se utiliza en la producción de vidrio acrílico resistente a roturas, pinturas, adhesivos, resinas y plásticos.

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De acuerdo con las autoridades, el MMA es altamente tóxico e inflamable, con un potencial explosivo bajo ciertas condiciones.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) informó que el incidente en las instalaciones de GKN Aerospace involucró un gran volumen del producto químico, con una estimación de hasta 7,000 galones derramados del tanque.

La OCFA dijo que los incidentes con este tipo de producto químico son poco frecuentes y que existen pocos estudios de casos similares disponibles para conocer alternativas en las labores de respuesta.

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“Es un irritante respiratorio, por lo que puede comenzar de forma muy leve, pero puede progresar hasta un punto en el que, sí, probablemente se requiera hospitalización, o incluso algo más“, dijo el jefe de división de la OCFA, Nick Freeman.

Residente de Garden Grove dejó su hogar junto con su mascota. Crédito: Ethan Swope | AP

Según expertos en salud, la exposición al MMA puede producirse por inhalación o por contacto directo con la sustancia. Un contacto breve puede irritar la piel, los ojos y el sistema respiratorio, pero concentraciones más elevadas pueden causar efectos más graves.

“En niveles muy altos, puede causar graves problemas respiratorios y hospitalización, y es aquí donde realmente necesitamos que todos acaten las órdenes de evacuación”, dijo la Dra. Regina Chinsio-Kwong, subdirectora de la Agencia de Salud del Condado de Orange.

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Los funcionarios reiteraron que el vapor de MMA es más pesado que el aire, por lo que, si se libera, puede depositarse más cerca del suelo, lo que aumenta el riesgo en las zonas circundantes.

En Garden Grove, los servicios de emergencia también vigilan la posibilidad de que se produzca una nube peligrosa en el aire, aunque su tamaño y concentración todavía son inciertos.

“No sabemos si se forma una nube tóxica, ni qué tan densa sería, ni cuál sería la concentración. Si eso ocurriera, queremos que todos se mantengan alejados de la zona que hemos establecido para salvaguardar la salud de todos”, agregó la Dra. Chinsio-Kwong.

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Además de la irritación pulmonar y cutánea, el contacto con MMA puede afectar a múltiples órganos, mientras que las fugas prolongadas o lentas podrían provocar efectos a largo plazo en la salud.

Los trabajadores que trabajan habitualmente con metacrilato de metilo deben utilizar equipo de protección, como gafas y filtros en los respiradores, debido a su naturaleza peligrosa.

La investigación sobre los efectos a largo plazo en la salud por la sustancia MMA todavía es limitada, pero las autoridades de salud consideran actualmente que no es cancerígena.

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El metacrilato de metilo también puede afectar a los animales, incluidas las aves, aunque los efectos pueden variar según la especie.

Las autoridades del condado de Orange no han reportado personas fallecidas o heridas a causa del incidente en Garden Grove.

Se instó a los residentes a que acaten las órdenes de evacuación mientras los servicios de emergencia cumplen con sus labores para contener la fuga y enfriar el depósito para evitar una explosión.

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