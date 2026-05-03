Pareja mexicana detenida por robo de productos LEGO en Orange

Una pareja mexicana fue arrestada acusada de hurto en tiendas después de ser sorprendida comprando sets de productos LEGO, sacando las figuras del interior y, posteriormente, devolviendo las cajas para obtener reembolsos, de acuerdo con los investigadores en el condado de Orange.

Adriana Esquerra González, de 29 años, y Luis Alfredo Quintanilla Pompa, de 30 años, ambos originarios de Tijuana, México, fueron identificados por las autoridades como los responsables del hurto.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Irvine (IPD), la pareja de Esquerra González y Quintanilla Poma fue vista inicialmente comprando sets de LEGO en una tienda Target y devolviéndolos inmediatamente a las tiendas sin las figuras incluidas.

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Los detectives dieron que una investigación descubrió que la pareja mexicana visitó otras cinco tiendas el mismo día y en todas utilizó el mismo método: sustraer las figuras del interior de los paquetes para posteriormente exigir un reembolso completo.

“Los agentes registraron su auto y encontraron varias piezas de LEGO robadas“, dijo el IPD en una publicación en redes sociales.

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Las autoridades de Irvine informaron que Esquerra González y Quintanilla Pompa fueron arrestados bajo sospecha de hurto en tiendas.

El Departamento de Policía de Irvine dijo que el caso se mantiene bajo investigación.

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El incidente con la pareja mexicana ocurre después de que un hombre fue detenido tras las acusaciones de las autoridades de comprar sets de LEGO, que posteriormente llenó con pasta para devolverlos con el propósito de obtener un reembolso.

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