Avistamiento de tiburón blanco agresivo obliga cierre de una playa en Orange

El avistamiento de un tiburón blanco de entre nueve y diez pies de largo (2.7 a 3 metros), con un comportamiento agresivo cerca de la orilla, obligó a las autoridades a cerrar este miércoles el área de Sunset Beach, informaron los socorristas de Huntington Beach, en el condado de Orange

La observación del tiburón blanco ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m. de este miércoles, cuando el escualo fue visto alimentándose activamente de un león marino cerca de la orilla.

Debido a la amenaza a la seguridad pública y al riesgo que pudiera representar para los bañistas, las autoridades de Huntington Beach cerraron el acceso a la playa durante 48 horas en un radio de una milla (1.6 kilómetros) en cada dirección desde la Torre 12 de Sunset Beach.

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“Además del peligro inherente que supone un gran tiburón blanco en la zona, el riesgo aumenta cuando se alimentan activamente de grandes fuentes de alimento“, dijeron los socorristas de Huntington Beach en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Pueden decir: ‘Miren, no quieren que nadie se acerque a esa fuente de alimento‘. Por eso, no queremos que ninguno de nuestros bañistas ni ningún miembro de nuestra comunidad se exponga a esa situación”, dijo el jefe de la División de Seguridad Marina del Departamento de Bomberos de Huntington Beach, Trevor McDonald.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas por tener un acercamiento con el tiburón blanco.

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Los socorristas de Huntington Beach solicitaron que todos los bañistas avisaran de su presencia y que siguieran las indicaciones mientras está vigente el cierre de la playa.

El incidente en Sunset Beach ocurrió unos días después de que otro avistamiento de un tiburón agresivo provocara el cierre de un área cercana al muelle de Huntington Beach, lo que obligó al aplazamiento de una competencia de surf.

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