Jurado de Orange otorga $17 millones a familia de hispano por muerte a manos de la policía

Un jurado dictaminó por unanimidad otorgar una indemnización de $17 millones de dólares a la familia de un hispano que murió a balazos de oficiales de la policía de Tustin en 2021, tras un juicio que determinó que el tiroteo fue excesivo e irracional.

Luis Manuel García, de 39 años, era una persona sin hogar cuando, según la policía de Tustin, salió rápidamente de entre unos arbustos con una bolsa con latas para reciclar y un palo que usó para recoger la basura. Fue entonces cuando los oficiales le dispararon, el 9 de agosto de 2021.

La familia de Luis Manuel presentó una demanda en contra de la ciudad de Tustin por uso excesivo de fuerza en la muerte de García.

Sigue leyendo: Tragedia en Orange: hombre hispano apuñalado frente a hijo

El Departamento de Policía de Tustin informó en 2021 que los oficiales respondieron a una llamada sobre un hombre que se encontraba escondido entre los arbustos.

Un video grabado con una cámara corporal muestra el momento en que García salía de entre los arbustos y les mostraba una bolsa con las latas y con el palo. Los oficiales utilizaron una pistola Taser para someter al indigente antes de dispararle.

Los abogados de la familia dijeron que uno de los policías disparó dos veces a García cuando supuestamente intentaba huir, mientras que otro de los agentes le aplicaba la descarga eléctrica con la pistola Taser.

Sigue leyendo: Tres hombres de Orange culpables de robo a agente del servicio secreto

El Departamento de Justicia de California revisó el caso, como parte de un protocolo, y consideró que no había pruebas suficientes para sustentar un proceso penal contra ningún oficial de la policía de Tustin.

El informe del médico forense indicó que la autopsia reveló que el hispano dio positivo en la prueba de metanfetamina.

“Solo espero que esto no le vuelva a pasar a nadie. En aquel entonces yo era muy joven, tenía unos 12 o 13 años, y fue una época muy difícil para mí. No quisiera que nadie más pasara por lo mismo”, declaró Camila, hija de Luis Manuel García, en una entrevista con la cadena ABC.

Sigue leyendo: Asalto a mano armada a un miembro del Servicio Secreto en el sur de California

Después del veredicto, la ciudad de Tustin emitió un comunicado en el que afirmó que los oficiales de policía actuaron en legítima defensa.

“Tras la revisión de este incidente por parte del Departamento de Justicia de California, se determinó que la policía de Tustin actuó en legítima defensa y que el uso de la fuerza contra un sospechoso armado estaba justificado”, dijo.

Los funcionarios municipales agregaron que, si bien seguían expresando sus condolencias, lamentaron el veredicto de la demanda y que analizarían sus opciones para el futuro.

Sigue leyendo:

· Explosión de fuegos artificiales caseros provoca la evacuación de un centro comercial en Tustin

· Histórico hangar incendiado de Tustin será demolido en los próximos días

· Policía de Tustin encuentra a salvo a niña hispana de 12 años que desapareció en Santa Ana