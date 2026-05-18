Hispano detenido por sospecha de matar a su expareja en el condado de Orange

Juan Márquez presuntamente le disparó a su expareja, Sandra Fernández, el 14 de mayo en Tustin; Márquez huyó a México y fue arrestado en el cruce de San Ysidro

FILE - In this Dec. 3, 2014, file photo cars wait to enter the United States from Tijuana, Mexico through the San Ysidro port of entry in San Diego. Federal authorities say two people were hit by a car and killed as they sprinted from a van that sped across the border from Tijuana, Mexico, into San Diego County. Border Patrol agent Tekae Michael says the incident happened around 2 a.m. Sunday, Sept. 17, 2017, at the San Ysidro Port of Entry. (AP Photo/Gregory Bull, File)

El hispano fue arrestado en el cruce de San Ysidro, en la frontera con México. Crédito: Gregory Bull | AP

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Por  Ricardo Roura

Un hispano fue arrestado en la frontera de California con México como sospechoso de haber matado a balazos a su expareja la semana pasada en la ciudad de Tustin, en el condado de Orange.

Juan Márquez, de 47 años y residente de Hawthorne, fue detenido el 16 de mayo en el puesto fronterizo de San Ysidro y posteriormente fue ingresado en la cárcel del condado de Orange acusado de asesinato por la muerte de Sandra Fernández, de 42 años.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Tustin (TPD), Márquez, quien era expareja de la víctima, escapó rumbo a la frontera con México después de cometer el crimen y fue detenido en San Ysidro dos días después cuando intentó reingresar al país.

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El hispano permanece bajo custodia de las autoridades sin derecho a fianza.

De acuerdo con el TPD, poco después de las 6:00 p.m. del jueves 14 de mayo, los oficiales respondieron a varias llamadas sobre un tiroteo cerca de la intersección de 17th Street y Yorba Street.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Fernández, originaria de Anaheim, con heridas de bala detrás de una camioneta SUV blanca.

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La víctima, madre de tres hijos, ya había fallecido en el lugar a causa de las lesiones.

De acuerdo con el testimonio de testigos, se observó a un sujeto vestido de negro cuando escapaba del lugar en un automóvil sedán antiguo de color oscuro.

En la investigación, se cree que Márquez supuestamente esperó a su expareja cerca de su lugar de trabajo antes de efectuar los disparos.

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Tras dispararle a Fernández, la policía de Tustin dijo que Márquez se dirigió al puesto fronterizo de San Ysidro para cruzar a México.

Posteriormente, los detectives que investigaban el caso identificaron a Márquez como el presunto responsable del tiroteo, por lo que obtuvieron una orden de arresto en su contra.

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) identificaron a Márquez en San Ysidro y lo arrestaron cuando intentaba regresar al país.

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Los agentes federales entregaron a Márquez a los oficiales del Departamento de Policía de Tustin para ponerlo bajo custodia en la cárcel del condado de Orange.

Las autoridades de Tustin dijeron que el tiroteo que ocurrió el jueves pasado parecía ser un incidente aislado, por lo que no existía ninguna amenaza para la comunidad.

Familiares de Sandra Fernández crearon una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico que ayudará a pagar sus servicios funerarios.

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