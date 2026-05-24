Alimentos, ventilación, mascotas: qué deben revisar los evacuados por químicos antes de volver a casa

Regresar a casa después de una evacuación por una emergencia química no debería hacerse sin precauciones, como si todo hubiera terminado. Aunque las autoridades levanten una orden de salida, todavía pueden quedar riesgos dentro o cerca de la vivienda: olor extraño, irritación en ojos o garganta, superficies expuestas, alimentos abiertos, mascotas afectadas o dudas sobre la ventilación.

El tema volvió a tomar relevancia en el sur de California después de la emergencia en Garden Grove, en el condado de Orange, donde miles de residentes fueron evacuados por el riesgo asociado a un tanque industrial con metacrilato de metilo, una sustancia inflamable utilizada en la fabricación de plásticos acrílicos.

Autoridades locales, estatales y federales monitorearon el incidente, mientras equipos de emergencia trabajaban para reducir el peligro de una fuga o explosión.

Los evacuados por una fuga en un tanque de una planta química aeroespacial se trasladan a otro refugio después de que el Centro Deportivo y Recreativo de Garden Grove cerrara sus puertas.

Crédito: Ethan Swope | AP

En situaciones de este tipo, la regla básica es clara: no hay que volver hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. Los CDC recomiendan seguir las instrucciones de policías, bomberos y funcionarios locales durante una emergencia química, ya que son quienes determinan cuándo una zona puede ser reocupada.

Qué revisar al entrar a la vivienda

Al volver, conviene observar si hay señales de exposición o contaminación. Algunas alertas son:

Olor químico o inusual.

Irritación en ojos, nariz, garganta o piel.

Dolor de cabeza, mareos, náuseas o tos.

Residuos visibles en ventanas, patios, balcones o superficies.

Mascotas con dificultad para respirar, debilidad, vómitos o conducta extraña.

Si aparece alguno de estos signos, lo más seguro es salir de la vivienda, buscar aire fresco y contactar a las autoridades o a un servicio médico.

Cómo ventilar la casa

La ventilación debe hacerse solo cuando las autoridades indiquen que es seguro. Si ya no hay riesgo en el exterior, abrir puertas y ventanas puede ayudar a renovar el aire.

También conviene revisar filtros de aire acondicionado o calefacción, especialmente si el sistema estuvo funcionando durante la emergencia. Si hay olor químico, es mejor no encenderlo hasta recibir indicaciones o hacer una revisión.

Qué hacer con alimentos y objetos expuestos

No se recomienda consumir alimentos que hayan quedado abiertos o descubiertos durante la emergencia. También hay que tener cuidado con comida de mascotas, agua en recipientes abiertos, ropa tendida, juguetes, muebles de exterior y objetos ubicados en patios o balcones.

Como medida básica, se aconseja:

Desechar alimentos expuestos.

Lavar superficies de contacto.

Evitar tocar residuos desconocidos.

Mantener a niños y mascotas lejos de zonas posiblemente contaminadas.

No mezclar productos de limpieza.

Cuándo buscar atención médica

Se debe pedir ayuda médica si una persona presenta dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos intensos, vómitos, confusión, irritación persistente o síntomas que empeoran después de volver a casa.

Los niños, adultos mayores, embarazadas y personas con asma, enfermedades respiratorias o cardíacas deben tener especial cuidado.

Qué hacer con las mascotas

Las mascotas también pueden verse afectadas por vapores o residuos químicos. Si presentan tos, jadeo, babeo, vómitos, debilidad o irritación en los ojos, conviene consultar con un veterinario.

No se deben usar productos fuertes para limpiarlas. Si se sospecha exposición, lo mejor es seguir indicaciones profesionales.

Guardar pruebas y recibos

Si la evacuación generó gastos de hotel, comida, transporte, limpieza o pérdida de alimentos, conviene guardar recibos, fotos y mensajes oficiales. Esa documentación puede servir para reclamos ante aseguradoras, propietarios o autoridades.

También es clave seguir la información oficial. Después de una emergencia química, es importante consultar solo fuentes serias: ciudad, condado, bomberos, policía, agencias de salud y sistemas de alerta. La información en redes sociales puede circular rápido, pero no siempre está verificada.

El regreso a casa debe hacerse con calma. Revisar el ambiente, los síntomas, los alimentos, la ventilación y las mascotas ayuda a reducir riesgos en las horas posteriores a una evacuación.

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