Explosión en planta química de Mississippi provoca fuga de amoníaco y evacuaciones

Una explosión en una planta de productos de hidrógeno y nitrógeno en Mississippi provocó el miércoles una fuga de amoníaco anhidro, lo que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de varias zonas cercanas.

El gobernador Tate Reeves confirmó en la red social X que equipos de emergencia estatales y locales respondieron al incidente ocurrido en la planta de CF Industries, situada al norte de Yazoo City.

“No se han reportado muertes ni heridos”, dijo Reeves. “Agradezco a todos los socorristas y gestores de emergencias de Mississippi por su rápida respuesta a la fuga”.

Una nube amarillenta sobre Yazoo City

Imágenes publicadas en redes sociales mostraron una columna de humo amarillento elevándose sobre el complejo industrial, que alberga una planta de amoníaco y cuatro de ácido nítrico.

La instalación tiene capacidad para almacenar hasta 48,000 toneladas de amoníaco, aunque no se conoció de inmediato cuánta sustancia había al momento de la explosión.

CF Industries informó en un comunicado que todos los empleados y contratistas estaban a salvo y que el incidente estaba siendo controlado.

Testimonios y cierre de carreteras

Andre Robinson, un residente que vive a unos 800 metros del lugar, relató que él y su hijo escucharon “un estruendo como una explosión sónica” antes de que su casa temblara.

“Cuando miré hacia afuera, vi el humo y sentí el olor a amoníaco. Estamos acostumbrados a olerlo, pero nunca tan fuerte”, contó al medio AP. Robinson y su familia se trasladaron temporalmente a Jackson.

El Departamento de Transporte de Mississippi informó que un tramo de la Ruta 49E fue cerrado temporalmente, mientras que el Departamento de Calidad Ambiental desplegó equipos de monitoreo del aire “para garantizar la seguridad pública”.

Sin riesgo inmediato, pero con vigilancia constante

El amoníaco anhidro se utiliza comúnmente como fertilizante agrícola, pero puede causar quemaduras químicas si entra en contacto con la piel o se inhala, según el Departamento de Agricultura de Minnesota.

Las autoridades afirmaron que las operaciones de vigilancia atmosférica continuarán “el tiempo que sea necesario” para asegurar que los niveles del gas sean seguros.

Yazoo City, donde ocurrió el incidente, es una pequeña comunidad ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Jackson, la capital del estado.

