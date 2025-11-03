Madre en Mississippi mata a mono que escapó tras accidente por temor a que atacara a sus hijos

Uno de los monos que escapó la semana pasada después de que un camión volcara en una carretera de Mississippi fue abatido a tiros la madrugada del domingo por una mujer que dijo temer por la seguridad de sus hijos.

Jessica Bond Ferguson relató que su hijo de 16 años la despertó al creer haber visto un mono corriendo en el patio de su casa, cerca de Heidelberg, Mississippi. La mujer tomó su arma de fuego y, al divisar al animal a unos 18 metros de distancia, abrió fuego.

“Hice lo que cualquier otra madre haría para proteger a sus hijos”, declaró Bond, madre de cinco niños de entre 4 y 16 años, a The Associated Press. “Le disparé y se quedó ahí parado, así que volví a disparar”.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del animal

La Oficina del Sheriff del condado de Jasper confirmó en redes sociales que un propietario encontró uno de los monos en su terreno el domingo por la mañana. El Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi se hizo cargo del cuerpo del animal.

Los monos rhesus estaban siendo transportados desde el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. La institución aclaró que los animales no pertenecían a la universidad y que esta no era responsable de su traslado.

Un accidente mortal en la autopista

El accidente que provocó la fuga ocurrió el martes anterior en la Interestatal 59, al norte de Heidelberg. Según la Patrulla de Carreteras de Mississippi, la mayoría de los 21 monos que iban en el camión murieron, aunque tres lograron escapar.

Videos grabados tras el accidente mostraban a los animales moviéndose entre la hierba junto a cajas de madera con la etiqueta “animales vivos”, destrozadas por el impacto.

Aunque en un primer momento se advirtió que los monos podrían ser peligrosos, el sheriff Randy Johnson aclaró que especialistas de Tulane determinaron que los animales no eran contagiosos.

“La universidad confirmó que los ejemplares habían sido sometidos a pruebas recientes que descartaron la presencia de patógenos”, indicó Johnson. Sin embargo, reconoció que su comportamiento agresivo justificaba que fueran “neutralizados” si representaban una amenaza.

Un antecedente preocupante

Hace cerca de una década, tres macacos rhesus del mismo centro de investigación fueron sacrificados luego de un incidente de bioseguridad atribuido a errores humanos. Desde entonces, Tulane revisó sus protocolos y reforzó la capacitación de su personal.

El Departamento de Vida Silvestre de Mississippi señaló que los macacos rhesus son animales de naturaleza agresiva y que especialistas continúan colaborando en la búsqueda de los ejemplares que siguen sueltos.

Sigue leyendo:

– Arrestan a dos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua en Tennessee.

– Policía de Nueva York advierte que el Tren de Aragua está reclutando a menores migrantes.

–Seguridad Nacional advierte que el Tren de Aragua ya tiene operaciones en 16 estados