Gavin Newsom presenta presupuesto de California para el año fiscal 2026-2027

El gobernador Gavin Newsom anunció este jueves el presupuesto revisado de California para el año fiscal 2026-2027, que elimina por completo el déficit proyectado del estado hasta julio de 2028.

La propuesta de presupuesto revisado de Newsom asciende a $349,400 millones de dólares, lo que representaría el mayor plan de gasto estatal en la historia de California.

California’s fiscal future is on a stronger footing for the years to come.



$0 deficit THIS budget year.

$0 deficit NEXT budget year.

$0 structural deficit through July 2028.

Long-term deficit: Cut by more than half. pic.twitter.com/Ssq8jDGbGB — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) May 14, 2026

La propuesta del gobernador considera reservas sólidas y protección para los servicios fundamentales en el estado en medio de la incertidumbre económica y los ataques de la administración Trump contra la atención médica y las familias trabajadoras.

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De acuerdo con la propuesta de presupuesto presentado por Newsom, conlleva una reducción de $1,800 millones de dólares en los gastos del Fondo General, sin un dólar de déficit en el actual y en los siguientes dos años fiscales.

La propuesta reduce a más de la mitad el desequilibrio operativo de California a largo plazo para el presupuesto 2028-2029, lo que representa un esfuerzo de estabilización fiscal multianual.

El presupuesto propuesto por Newsom beneficia a California con inversiones transformadoras en el cuidado infantil, las escuelas, la educación superior, la seguridad pública, el cuidado de la salud, la vivienda, la energía limpia, las nuevas empresas y la protección de los recursos naturales.

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“California es la prueba de que la disciplina fiscal y los valores progresistas van de la mano“, declaró el gobernador Gavin Newsom en un comunicado.

“Estamos equilibrando el presupuesto, eliminando el déficit, recortando gastos y acumulando reservas, todo ello mientras protegemos el cuidado de la salud, la educación y los servicios esenciales para los californianos”, añadió el mandatario estatal.

En su propuesta, Newsom equilibra tanto el año fiscal 2026-2027 como el 2027-2028, logrando un progreso sustancial en la reducción de los déficits operativos a largo plazo en los próximos años.

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La propuesta no considera nuevos compromisos significativos de gastos recurrentes con cargo al Fondo General. Sin embargo, el proyecto prioriza la contención fiscal, la sostenibilidad a largo plazo y la protección del Estado frente a la futura volatilidad económica.

El presupuesto considera $9,700 millones de dólares para la Cuenta de Reserva de Excedentes del estado con el propósito de fortalecer la posición de California a largo plazo, respaldar los futuros años fiscales y evitar comprometer en exceso los ingresos durante condiciones económicas inciertas.

También mantiene cerca de $30,000 millones de dólares en reservas continuadas —cifra que ha crecido un 30% desde el inicio del gobierno de Newsom— que incluye un aumento en el Fondo de los Días de Necesidad (conocido como Rainy Day Fund).

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Para conocer el resumen de presupuesto del gobernador Newsom para el año fiscal 2026-2027, puede consultar este enlace.

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