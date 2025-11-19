El presupuesto de California en números rojos: déficit de $18,000 millones

California tiene enfrente un déficit de $18,000 millones de dólares, cifra que los legisladores y el gobernador Gavin Newsom tendrán que abordar antes de que comience el próximo año fiscal, en julio de 2026.

Así lo determinó un informe publicado este miércoles por la Oficina del Analista Legislativo no partidista del estado en su perspectiva de presupuesto para el ejercicio 2026-2027.

De acuerdo con el analista legislativo Gabriel Petek, el déficit es $5,000 millones de dólares superior a una estimación elaborada anteriormente durante el verano.

Los ingresos estatales superaron las expectativas, estimándose en $11,000 millones de dólares, una cifra superior a la prevista. Sin embargo, los gastos constitucionales absorben la mayor parte de ese dinero.

En su informe, el analista legislativo del estado señaló que California está gastando más de lo que ingresa a sus arcas y destacó programas que tienen un costo de alrededor de $6,000 millones de dólares más de lo que se tenía previsto.

En definitiva, la situación presupuestaria de California es débil. Petek la calificó como un problema considerable para el próximo ejercicio fiscal, con problemas aún mayores por delante.

“Esto está ocurriendo en una economía que no está en recesión“, añadió el analista legislativo.

Como parte del desafío presupuestal, California también tendrá que gastar más en el financiamiento de Medi-Cal y CalFresh después de los recortes en el financiamiento federal.

Según el informe, en el año fiscal 2026-2027, los costos estatales para Medi-Cal y CalFresh podrían aumentar en $1,000 millones de dólares y $300 millones de dólares, respectivamente, debido a la HR 1, más conocida como la “Gran y Hermosa Ley” del presidente Donald Trump.

Petek señaló que este es el cuarto año consecutivo en que California enfrenta un déficit presupuestario. Se preveía un déficit enorme en el ejercicio fiscal 2022-2023, y los funcionarios estatales creían que los ingresos se iban a recuperar, aunque no a los niveles previstos.

Según el analista, los gastos del Estado no se ajustaron a la nueva base de ingresos.

Los gastos y los ingresos crecen a ritmos similares. Esto significa que si California afronta un déficit de $30,000 millones de dólares un año, necesitaría $60,000 millones de dólares en ingresos anuales superiores a los previstos para salir del problema financiero.

La Oficina del Analista Legislativo del estado recomendó que los líderes estatales aborden el déficit presupuestario ya sea aumentando los ingresos o recortando el gasto. Sin embargo, no quedan claros los métodos para lograrlo.

Para conocer el informe completo de la Oficina del Analista Legislativo del estado, puede consultar este enlace.

