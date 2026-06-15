Gavin Newsom declara que es investigado por el Departamento de Justicia

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este lunes que tanto él como su esposa están bajo investigación por parte del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos.

Newsomj publicó un video en las redes sociales en el que aseguró que agentes federales intentaron hablar con su familia, amigos y exempleados, exigieron documentos y revisaron años de archivos.

El mandatario estatal acusó al DOJ, bajo la administración de Donald Trump, de abusar del proceso del gran jurado.

“Donald Trump no me ataca solo por mis tuits ofensivos. Me ataca porque estoy considerando postularme a la presidencia, porque odia que lo haya denunciado repetidamente por sus mentiras y engaños”, expresó Newsom.

“Donald Trump es, sencillamente, el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos”, reiteró el gobernador de California.