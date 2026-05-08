Gavin Newsom regalará 400 pañales a cada bebé que nazca en ciertos hospitales de California

Gavin Newsom, gobernador de California, impulsa una iniciativa denominada “Golden State Start”, cuyo beneficio a nivel estatal consiste en dotar gratuitamente con 400 pañales a cada bebé que nazca en hospitales comprometidos con su administración de enfrentar el alto coste de vida.

Derivado de los incrementos registrados en la mayoría de los productos y servicios a nivel nacional, a los estadounidenses cada vez les resulta más complejo salir adelante, sobre todo para quienes optan por debutar como padres de familia y ni que decir para aquellos deseosos de tener más hijos.

Consciente de ello, sobre la recta final de su gestión como responsable de guiar a California, el demócrata de 58 años pretende apoyar a los bebés que vayan naciendo en los hospitales con mayor demanda.

“No es un eslogan; es una caja. Es una caja de pañales. Cubre una necesidad esencial para cualquier padre primerizo, para cualquier familia que se esté formando”, señaló Newsom al presentar un nuevo beneficio otorgado por su administración.

Se estima que una gran cantidad de padres primerizos en California llegan a tener problemas para costear los pañales de sus bebés. (Crédito: Felipe Dana / AP)

De acuerdo con la oficina del político, durante el primer año de “Golden State Start” se beneficiará a los hospitales con el mayor número de pacientes inscritos en Medi-Cal y después se extenderá hacia otras instituciones médicas.

Kim Johnson, secretaria de Salud y Servicios Humanos en California, expresó que el objetivo del programa es fortalecer a la economía de las familias ante la llegada de nuevos miembros.

“Familias, California las apoya. Estamos innovando en la forma sobre cómo el estado puede usar su envergadura, sus alianzas y su poder adquisitivo para que los bienes esenciales sean más accesibles para todos los californianos. En esencia, ‘Golden State Start’ se trata de algo muy simple: brindar a cada niño en California un buen comienzo” mencionó en conferencia.

Baby2Baby, organización sin ánimo de lucro con sede en California, asumió el reto de fabricar todos los pañales contemplados por la iniciativa impulsada por Gavin Newsom.

Norah Weinstein y Kelly Sawyer Patricof, codirectoras ejecutivas de Baby2Baby, destacaron la importancia de apoyar a la economía de padres primerizos.

“Nos enorgullece enormemente colaborar en esta iniciativa histórica que brindará apoyo a madres y bebés en su momento más vulnerable.

Los pañales son fundamentales para nuestra misión en Baby2Baby, ya que, alarmantemente, una de cada dos familias en este país tiene dificultades para costearlos”, detallaron en un comunicado.

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