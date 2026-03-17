Donald Trump exhibe supuesta discapacidad de aprendizaje de Gavin Newsom
Donald Trump volvió a la carga en contra de Gavin Newsom al definirlo como una persona con dificultades de aprendizaje que le impedirían ser presidente
El presidente Donald Trump le advirtió a la ciudadanía sobre una supuesta discapacidad de aprendizaje detectada en Gavin Newsom, gobernador de California, y por ello lo descarta como posible aspirante a la presidencia.
Ante un grupo de periodistas que lo acompañaban en el Despacho Oval, el republicano de 79 años arremetió en contra de quien figura como una de las opciones demócratas a reemplazarlo en 2028.
“Gavin ‘Newscum’ ha admitido que tiene… discapacidades de aprendizaje. Sinceramente, apoyo a las personas con discapacidades de aprendizaje, pero no a mi presidente. No quiero… creo que un presidente no debería tener discapacidades de aprendizaje, ¿de acuerdo?”, señaló en tono despectivo.
Acto seguido, en tono irónico, Trump se refirió a Newsom como si fuera el presidente de la nación, pero presuntamente muy enfermo.
“Sé que es muy polémico decir algo tan horrible. El presidente de los Estados Unidos, Gavin Newscum, admitió que tiene dificultades de aprendizaje, dislexia. Todo en él es estúpido”, enfatizó.
Minutos después, a través de un comunicado, Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, también demeritó la capacidad cognitiva del mandatario de California.
“El presidente Trump tiene razón. Gavin Newscum es el peor gobernador de Estados Unidos, y probablemente también el más tonto”, expresó.
En su defensa, desde la semana pasada, en una publicación realizada en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el demócrata ya había reconocido padecer dislexia desde que era niño.
“Sé que eso es difícil de entender para un imbécil con muerte cerebral que bombardea a niños y protege a pedófilos”, escribió.
De esta manera, se vislumbra lejano que la guerra de desprestigio entre Trump y Newsom vaya a culminar pronto e incluso algunos analistas coinciden en señalar que, posiblemente tenderá a fortalecerse, al menos hasta la conclusión de las elecciones intermedias programadas para noviembre.
Es de llamar la atención los resultados de una encuesta llevada a cabo recientemente por la cadena de televisión NBC, donde a pesar del retroceso que ha mostrado Donald Trump en cuanto al respaldo de la ciudadanía se refiere, en este momento se ubica con 41% de apoyo de los estadounidenses consultados, lo cual le permite superar a los demócratas Kamala Harris, con 34%; y Gavin Newsom, con 27%.
