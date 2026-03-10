Donald Trump supera en popularidad a los demócratas Kamala Harris y Gavin Newsom, revela encuesta

A pesar de experimentar un descenso de popularidad entre la ciudadanía, el presidente Donald Trump continúa por encima de los dos demócratas más firmes a postularse como aspirantes a ocupar la Casa Blanca en 2028, al menos así lo proyectan los resultados de una encuesta llevada a acabo por la cadena de televisión NBC.

Hacia finales de enero, otro sondeo realizado por Pew Research Center mostró que la aprobación hacia el republicano de 79 años cayó al 37%, el nivel más bajo registrado desde el inicio de su segundo mandato.

A pesar de ello, el respaldo con que cuenta es mayor al que tiene Kamala Harris, con 34%; y ni que decir sobre Gavin Newsom, con 27%.

De hecho, en el trabajo efectuado por NBC, Trump figura con 41% de apoyo de los estadounidenses consultados, lo cual pone en tela de juicio la posibilidad de que el Partido Demócrata fácilmente recuperará Washington dentro de dos años, pues, aunque Trump está impedido a gobernar un tercer periodo, el conservador a quien designe para relevarlo probablemente contará con el voto de los ciudadanos leales al magnate neoyorquino.

Por el momento, en la encuesta donde Trump lleva la delantera en cuanto a respaldo, al dejarlo fuera de la ecuación en busca de la Casa Blanca en 2028, por el lado republicano James David Vance, vicepresidente de la nación, obtuvo 38% de apoyo; en tanto que Marco Rubio, secretario de Estado, consiguió 34%.

No obstante, ninguno de estos dos últimos políticos ha anunciado oficialmente una hipotética candidatura presidencial.

En lo que se refiere a los demócratas, Harris no ha descartado registrar una nueva candidatura a la Casa Blanca; en tanto que Newson afirma estar concentrado en culminar su ciclo como gobernador de California, esto a pesar de haber asumido la pose de acérrimo rival de Trump atacándolo continuamente en redes sociales y durante eventos públicos incluso celebrados fuera de Estados Unidos.

La encuesta de NBC se efectuó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo recopilando de manera aleatoria la opinión de 1,000 personas registradas en el padrón electoral.

