Aprobación de Trump cae a su nivel más bajo, con amplio rechazo a sus políticas migratorias

La aprobación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, cayó al 37%, el nivel más bajo registrado desde el inicio de su segundo mandato, de acuerdo con una nueva encuesta publicada este jueves por Pew Research Center. El sondeo revela además que la mitad de los estadounidenses considera que su Administración ha sido peor de lo que esperaba.

El estudio, realizado entre el 20 y el 26 de enero a 8,512 adultos estadounidenses, muestra que la opinión negativa sobre el mandatario continúa aumentando. Actualmente, el 61% desaprueba su gestión, mientras que solo el 21% cree que su desempeño ha sido mejor de lo esperado.

Americans are more divided when it comes to officers arresting U.S. citizens who interfere with immigration enforcement: 44% say this is acceptable, while 54% say it is unacceptable. — Pew Research Center (@pewresearch) January 29, 2026

Según el informe, la caída en el apoyo proviene exclusivamente del Partido Republicano. Mientras que el año pasado el 67% de los republicanos decía respaldar la mayoría de las políticas de Trump, hoy esa cifra se redujo al 56%. También se registró una disminución en la confianza de sus propios simpatizantes en cualidades clave del presidente, como su ética, su respeto por las normas democráticas y su capacidad mental para ejercer el cargo.

La confianza de los republicanos en cualidades de Trump también cayó, pues menos de la mitad de los simpatizantes del partido del presidente, el 42 %, expresó estar “extremadamente o muy confiado” en que el mandatario “actúa éticamente”, en comparación con el 55 % del año anterior.

En cuanto a sus políticas y planes de gobierno, incluidas las medidas de control migratorio, el 52% de los encuestados afirma apoyar pocas o ninguna de ellas, y apenas el 27% respalda todas o la mayoría, una cifra que ha disminuido significativamente desde el inicio de su mandato.

La encuesta se da a conocer en un contexto político tenso, luego de que Trump iniciara esta semana la campaña para las elecciones intermedias de noviembre con un mitin en Iowa, en medio de la controversia por la muerte de dos manifestantes estadounidenses durante un operativo de agentes migratorios en Mineápolis, Minnesota.

El sondeo del Pew Research Center tiene un margen de error de 1.4% y un nivel de confianza del 95%, y refleja un panorama de creciente descontento entre los votantes estadounidenses a un año del segundo mandato presidencial.

Sigue leyendo: