Gavin Newsom define a J.D. Vance como un “estafador único” que lo asusta

Gavin Newsom, gobernador de California, reconoce que James David Vance, vicepresidente de la nación, le provoca mucha incomodidad por ser un “estafador único” que lo atemoriza como posible aspirante para reemplazar a Donald Trump en la carrera por la presidencia dentro de dos años.

Durante una entrevista concedida al canal MS NOW, el demócrata de 58 años quien es visto entre los aspirantes de su partido para contender por la Casa Blanca en 2028, compartió la preocupación que le causa la posibilidad de que Trump pretenda prolongar su estancia en la presidencia utilizando como pantalla a J.D. Vance o a Marco Rubio, sus hombres de mayor confianza en el gabinete.

“Mi temor es que nos distraigamos con mucha facilidad y ellos sean tan efectivos en el otro lado. Por eso debemos seguir siendo conscientes, concentrados en lo que tenemos frente a nosotros todos los días hasta que el trabajo esté hecho”, indicó.

Bajo la perspectiva de Newsom, el personaje que más le inquieta es Vance, pues su personalidad no es legítima y pareciera aguardar el momento más adecuado para sacarla a flote.

“Vance, por alguna razón, me asusta, casi más que Trump. Es decir, ¡un tipo que se puso una mascarilla y se le quedó la cara dentro! J.D. es un impostor y un estafador único, y es un poco más peligroso”, expresó.

James David Vance, vicepresidente de la nación, es visto como una posible alternativa para contender por la candidatura presidencial republicana en 2028. (Crédito: Lauren Leigh Bacho / AP)

Ante los comentarios emitidos por Donald Trump de “nacionalizar” las elecciones en 15 estados, el mandatario del “Estado Dorado”, exhortó a los ciudadanos a exigirle al gobierno federal mantener la independencia de los sistemas electorales y no lo que pretende llevar a cabo.

“Creo que se trata de un estado mental, de vigilancia. Tienen que redoblar los esfuerzos en la protección de los votantes, en lo que respecta a la seguridad electoral, y en lo que hace o no hace el registrador de votantes.

Y esto es condado por condado, de abajo a arriba, no de arriba abajo. Los estados desempeñan un papel importante. Los secretarios de estado también, pero los registradores de cada condado desempeñan un papel aún más importante”, enfatizó.

