Incrementa la desaprobación hacia el desempeño de Gavin Newsom como gobernador de California

Los resultados de una encuesta realizada por Emerson College, reconocida universidad con sede en Boston, Massachusetts, muestran que la recta final de la gestión de Gavin Newsom al frente del gobierno de California podría resultarle complicada, esto debido al aumento de la desaprobación ciudadana hacia su desempeño.

El sondeo reveló que 45% de los ciudadanos en edad para votar reprueban el desempeño del demócrata de 58 años, dicho porcentaje es el más alto registrado desde octubre de 2024, cuando rondaba en 43%.

Además, eso implica un aumento de seis puntos con respecto a diciembre del año pasado.

En cuanto a quienes confían en el trabajo realizado por el mandatario del “Estado Dorado”, el indicador se ubica en 44%, lo cual implica un retroceso de tres puntos con relación a la opinión que se tenía en diciembre.

La encuesta de Emerson College también midió la preocupación de la ciudadanía a través de los problemas que enfrenta deseosa de que el gobierno estatal pueda ofrecerle una alternativa para solucionarlos.

En este sentido, 37% de las personas consultadas eligió a la economía como su principal preocupación, cantidad tres puntos mayor a la inquietud registrada en diciembre.

Otro 19% se inclinó por la asequibilidad de la vivienda como un tema pendiente por resolver a lo largo de los años de trabajo realizado por la actual administración estatal.

Gavin Newsom pretende continuar vigente en la política después de ceder el gobierno de California, pues se anticipa que hará campaña en busca de la presidencia en 2028. (Crédito: Damian Dovarganes / AP)

De acuerdo con la encuesta, 53% de los ciudadanos han llegado a considerar abandonar California debido a preocupaciones derivadas de la asequibilidad.

Sin embargo, el tiempo ya no le alcanzará a Gavin Newsom para resolver estos temas y eso resulta una enorme preocupación para sus compañeros de partido que aspiran a suplirlo, pues de acuerdo con el sondeo, hasta el momento, quien llevaría la ventaja en las urnas sería el republicano Steve Hilton, con 17% en las preferencias ciudadanas.

Un poco más atrás, Emerson College ubica al demócrata Eric Swalwell y al republicano Chad Bianco, ambos empatados con 14% de respaldo.

Para Gavin Newsom todo esto representa un golpe en sus aspiraciones de contender por la presidencia en 2028, pues dejará a California bastante sentida en su economía, lo cual no es una buena tarjeta de presentación al momento de soñar con retos políticos más grandes.

