La Casa Blanca estalla contra Gavin Newsom por “desatender” a California y volver a viajar a Europa

La Casa Blanca criticó severamente a Gavin Newsom, gobernador de California, por efectuar dos viajes e Europa en menos de un mes en lugar de atender los problemas de un estado donde la deuda pública se multiplicó durante su gestión.

En Washington causaron incomodidad los comentarios del demócrata de 58 años al referirse al presidente Donald Trump como el más destructivo de toda la historia estadounidense, esto durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

“Espero que entiendan que Donald Trump no es solo un presidente temporal, sino que podría ser uno de los presidentes más antiamericanos que hayan residido en el número 1600 de la Avenida Pensilvania. De verdad lo creo. Y no lo digo a la ligera”, señaló Newsom a quien se le unió su correligionaria de partido Alexandria Ocasio-Cortez exhortando a los líderes de las naciones europeas a tener paciencia ante la presión que ejerce sobre los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Estamos viendo a nuestra administración presidencial destrozar la asociación transatlántica y destrozar toda norma democrática. Las relaciones con nuestros aliados están tensas. Nuestro compromiso y la coherencia demostrada con los valores democráticos y los derechos humanos también están increíblemente tensos”, expresó la representante por Nueva York.

Gavin Newsom lleva cuatro años reportando un multimillonario déficit presupuestario al frente del gobierno de California.

En respuesta, a través de una declaración emitida para el diario New York Post, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, les reprochó a ambos demócratas haberse desligado de los compromisos asumidos con quienes en su momento votaron por ellos, esto por viajar al otro lado del Océano Atlántico para despotricar en contra de Donald Trump ante personas que ni siquiera los conocen.

“Gavin Newscum y AOC deberían estar solucionando los muchos problemas de California y Nueva York, pero en lugar de eso, están retozando en Europa, donde nadie sabe ni le importa quiénes son.

Afortunadamente, los estadounidenses siempre contarán con un liderazgo fuerte en el presidente Trump, quien trabaja día tras día para derrotar la inflación, asegurar nuestra frontera, deportar a los delincuentes migrantes y restaurar la paz a través de la fuerza”, señaló.

A principios de enero, la oficina de Gavin Newsom dio a conocer que California enfrenta un déficit presupuestario de $2,900 millones de dólares.

Sin embargo, lo más delicado en este punto es que, a pesar del aumento de los ingresos impulsado por las ganancias del mercado de valores y las inversiones en inteligencia artificial, el estado más poblado del país enfrenta un déficit presupuestario multimillonario por cuarto año consecutivo.

