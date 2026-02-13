Gavin Newsom aclaró que el mandato de Donald Trump tiene fecha de caducidad

Gavin Newsom, gobernador de California, intensificó sus críticas emitidas en contra de Donald Trump al reiterar que es el presidente más destructivo de la historia estadounidense, pero con sólo tres años más al frente del gobierno.

Durante un debate sobre el cambio climático efectuado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, el demócrata cuyo mandato al frente del “Estado Dorado” se encuentra en la recta final arremetió en contra del responsable de sacar adelante a la nación más poderosa de América, pues considera a sus políticas implementadas como un riesgo para el futuro de la población.

“Nunca en la historia de Estados Unidos ha habido un presidente más destructivo que el actual ocupante de la Casa Blanca en Washington, D.C.”, expresó.

Acto seguido, exhortó a los líderes de otras potencias a ser pacientes con la Casa Blanca enfatizando que la era de Trump es limitada.

“Donald Trump es temporal; se irá en tres años“, enfatizó.

A medida que su mandato al frente de California está entrando a la recta final, Gavin Newsom se vuelve un crítico más recalcitrante del presidente Donald Trump. (Crédito: Markus Schreiber / AP)

Por su parte, Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York, quien también asistió al evento efectuado en la tercera ciudad más grande de Alemania, se sumó a las críticas surgidas sobre cómo el republicano de 79 años ha tensado la relación de Estados Unidos con los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Estamos viendo a nuestra administración presidencial destrozar la asociación transatlántica y destrozar toda norma democrática.

Estados Unidos se encuentra en una posición muy comprometida en comparación con la de hace cinco años. Las relaciones con nuestros aliados están tensas. Nuestro compromiso y la coherencia demostrada con los valores democráticos y los derechos humanos también están increíblemente tensos”, expresó.

La representante de 36 años cuyo liderazgo está aumentando en el Partido Demócrata se mostró renuente a respaldar la actual política internacional promovida desde la Casa Blanca, pues está convencida de que produce un distanciamiento con los países miembros de la OTAN.

“Muchos de nosotros estamos aquí listos para el siguiente capítulo, no para que el mundo caiga en el aislamiento, sino para profundizar nuestra alianza… y aumentar nuestro compromiso con la integridad de nuestros valores”, señaló.

Hasta el momento, ningún miembro de la administración Trump ha emitido una respuesta sobre las críticas demócratas.

