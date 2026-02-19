Donald Trump bromea con despedir a Marco Rubio por un emotivo discurso que ofreció

El presidente Donald Trump bromeó con despedir a Marco Rubio como secretario de Estado debido a un discurso que emitió en favor de estrechar la colaboración de Estados Unidos con Europa.

Durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich efectuada la semana pasada, el republicano de raíces europeas les solicitó a sus aliados en el Viejo Continente ayudar a Estados Unidos a corregir los errores del pasado.

“Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos asumirá una vez más la tarea de renovación y restauración, impulsado por la visión de un futuro tan orgulloso, soberano y vital como el pasado de nuestra civilización. Y aunque estamos preparados, si es necesario, para hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa. Para Estados Unidos y Europa, pertenecemos juntos”, expuso.

En varias ocasiones, Donald Trump se ha negado a respaldar a Marco Rubio como el aspirante mejor preparado para relevarlo al frente de la presidencia llegado el momento. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Dicho posicionamiento asumido por Rubio hizo estallar la ovación de los representantes de las naciones que lo escucharon incluso logrando ponerlos de pie y además marcó un tono completamente asumido por su jefe desde Washington quien prácticamente le exigió a Europa doblegarse ante su deseo de anexar a Groenlandia como parte del territorio estadounidense y además sumarse a la denominada Junta de Paz, organización creada por Trump para garantizar un alto al fuego y reconstruir la Franja de Gaza a través de la adquisición de una membresía mediante una aportación de $1,000 millones de dólares.

Esa presión, ocasionó que Reino Unido, Francia, Alemania, Grecia, Ucrania y hasta el Vaticano, declinaran ser parte del proyecto.

En este sentido, al enterarse del impacto que tuvo el discurso en un tono más conciliador asumido por Marco Rubio, el presidente Donald Trump, si bien lo elogió, empleando un tono más suave pareció lanzarle una advertencia de no atreverse a contradecir sus palabras.

“De hecho, estoy tan orgulloso que casi lo despido porque decían: ‘¿Por qué Trump no puede hacer esto?’. Lo digo, pero de otra manera. Pero Marco, no lo hagas mejor de lo que hiciste, por favor. Porque si lo haces, te vas de aquí”, expresó el republicano de 79 años durante la primera reunión de su Junta de Paz.

Aunque falta mucho camino por recorrer rumbo a las próximas elecciones presidenciales, por el rol asumido por Marco Rubio en el gabinete de Donald Trump se perfila como uno de los aspirantes a reemplazarlo en la presidencia.

