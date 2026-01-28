Marco Rubio advierte EE.UU. está listo para una nueva operación si Venezuela no cumple peticiones
Marco Rubio planea asegura que, si el actual gobierno venezolano no atiende los compromisos asumidos con EE.UU., podría ser objeto de otra operación militar
Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Marco Rubio, secretario de Estado, planteó la posibilidad de implementar una nueva operación militar en Venezuela si el gobierno actual no asume ciertos compromisos establecidos con Washington.
“Estamos dispuestos a utilizar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan… Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio”, señaló en su discurso de apertura.
El funcionario de raíces cubanas reiteró que los ingresos generados por la venta de petróleo venezolano continuarán depositándose a una cuenta a cargo del Tesoro estadounidense.
“Nosotros decidiremos en qué se puede gastar este dinero. Ellos nos presentarán una solicitud de presupuesto. Parte de los ingresos se destinará a financiar un proceso de auditoría”, subrayó.
Noticia en desarrollo…