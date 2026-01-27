EE.UU. buscaría tener presencia permanente de la CIA en Venezuela

Estados Unidos estaría trabajando para establecer una presencia permanente de la CIA en Venezuela tras el derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro, según informó CNN citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con el medio citado, el Departamento de Estado sería la principal presencia diplomática estadounidense a largo plazo en el país, y es probable que la administración Trump recurra en gran medida a la CIA para iniciar el proceso de reingreso, debido a la actual transición política y la inestable situación de seguridad.

El informe también detalla que “funcionarios estadounidenses podrían operar desde un anexo de la CIA, antes de la apertura de una embajada oficial”.

Esto les permitiría establecer contactos informales con miembros de diferentes facciones del gobierno venezolano, así como con figuras de la oposición, y atacar a terceros que pudieran representar una amenaza, según la fuente.

“Establecer un anexo es la prioridad número uno. Antes que los canales diplomáticos, el anexo puede ayudar a establecer canales de enlace con la inteligencia venezolana, lo que permitirá conversaciones que los diplomáticos no pueden mantener”, declaró un exfuncionario del gobierno estadounidense que mantuvo contacto con los venezolanos.

Los planes a largo plazo de la administración Trump para Venezuela siguen siendo inciertos, incluido la fecha para la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas.

El director de la CIA, John Ratcliffe, fue el primer alto funcionario de Trump en visitar Venezuela después de la operación contra Maduro, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y líderes militares a principios de este mes, informó CNN.

Del mismo modo, recordó que oficiales de la CIA estuvieron presentes en Venezuela durante los meses previos a la operación contra Maduro, pues en agosto pasado, la agencia instaló de forma encubierta un pequeño equipo en el país para rastrear los patrones, ubicaciones y movimientos del exmandatario.

