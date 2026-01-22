Delcy Rodríguez habría pactado con EE.UU. previo a la captura de Maduro, revela The Guardian

En los meses previos a un operativo militar estadounidense en Caracas, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez habrían iniciado contactos discretos con Estados Unidos y Qatar, según reveló The Guardian. La intención: asegurar que, si Nicolás Maduro era removido del poder, su familia política estaría dispuesta a cooperar.

Fuentes cercanas a la situación afirman que estas conversaciones comenzaron a finales de 2025 y se realizaron mediante intermediarios. Según los testimonios, Delcy habría transmitido de manera clara: “Maduro tiene que irse”, comprometiéndose a colaborar con la administración estadounidense ante cualquier escenario posterior.

La cautela de Washington y la mirada de Rubio

En Washington, no todos estaban convencidos. Marco Rubio, entonces asesor de seguridad nacional, mostró inicialmente dudas sobre la colaboración con funcionarios venezolanos. Sin embargo, la información de los Rodríguez y sus promesas de cooperación fueron vistas como la vía más segura para evitar un vacío de poder o un conflicto interno inmediato, destacó el diario.

Cabello también habría jugado un rol clave

No solo los Rodríguez habrían estado en contacto con Estados Unidos. Reuters reportó que Diosdado Cabello, ministro del Interior, mantuvo reuniones secretas meses antes del operativo. Su tarea era supervisar que los servicios de seguridad y militantes del oficialismo no interfirieran en la captura, manteniendo así el control de las fuerzas armadas, la policía y la inteligencia prácticamente intacto.

Una transición en las sombras

La captura de Maduro no solo sorprendió a la población venezolana, sino que también reveló la existencia de un entramado de negociaciones detrás de escena. Según los informes, Delcy Rodríguez se habría ofrecido incluso para liderar un gobierno de transición, anticipando la salida del expresidente y asegurando que la administración estadounidense tuviera aliados confiables en Caracas.

El operativo finalizó con Maduro fuera del país y Delcy Rodríguez asumiendo la presidencia interina, un giro que deja entrever cómo la política venezolana se mueve con acuerdos discretos y estrategias cuidadosamente planificadas detrás del telón del poder.

