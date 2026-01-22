EE.UU. nombra a Laura Dogu como encargada de la misión para Venezuela

En un movimiento clave para consolidar la influencia de Washington sobre el nuevo tablero político en Caracas, el gobierno del presidente Donald Trump designó a la experimentada diplomática Laura F. Dogu como la nueva encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, una oficina con sede en la Embajada estadounidense en Bogotá que, desde 2019 gestiona las relaciones con Caracas tras el cierre de la legación en territorio venezolano.

El nombramiento ocurre en un momento crítico de transición, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país sudamericano.

La llegada de Dogu busca dar continuidad al ambicioso “plan de tres fases” impulsado por el secretario de Estado, Marco Rubio, diseñado para estabilizar a la nación petrolera y garantizar la cooperación absoluta con la Casa Blanca en esta nueva etapa.

Washington busca ahora reconstruir canales formales de comunicación y evaluar una eventual reapertura de su embajada en Caracas, cerrada hace casi siete años en medio de la ruptura de relaciones bilaterales.

Bienvenida a Venezuela, Embajadora Laura Dogu.

🇻🇪🤝🇺🇸



Un nuevo capítulo esperanzador para ambos pueblos. Que sea fructífero.



Laura F. Dogu (nombre completo: Laura Farnsworth Dogu) es una diplomática de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos, con más de 30 años de… pic.twitter.com/OAbwkSpjBq — Angel Fuentes Lopez (@angelfuentesl) January 22, 2026

Una experta en crisis y seguridad al frente de la misión

La elección de Dogu no es casualidad. Su perfil combina una fina destreza diplomática con una sólida formación en seguridad e inteligencia, elementos vitales para lidiar con el complejo escenario venezolano.

Antes de este nombramiento, Dogu se desempeñaba como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y cuenta en su currículum con la subdirección de la unidad del FBI especializada en el rescate de rehenes estadounidenses en el extranjero.

La diplomática toma el relevo de John McNamara, quien apenas en enero pasado realizó gestiones en Caracas para evaluar la reapertura física de la embajada estadounidense, cerrada desde 2019.

Con el nombramiento de una figura de peso como Dogu, Washington envía un mensaje claro: la normalización de las relaciones no es solo una posibilidad, sino una prioridad estratégica bajo condiciones estrictas de supervisión.

Nacida en Texas y con una formación académica de élite que incluye maestrías en Administración de Empresas y en el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas, Dogu es vista como la pieza necesaria para “liderar el equipo durante el periodo de transición”, según confirmaron fuentes del Departamento de Estado.

Experiencia en “terreno caliente”

El historial de Laura Dogu en América Latina es extenso y forjado en medio de conflictos. Fue embajadora en Nicaragua durante los violentos disturbios civiles que sacudieron a ese país, y más recientemente encabezó la misión en Honduras hasta abril de 2025. Su paso por México como subjefa de misión y sus asignaciones en Turquía, Egipto y El Salvador la dotan de una visión global sobre la estabilidad regional.

Además de su colmillo político, Dogu es políglota —habla español, turco y árabe—, lo que le facilita la interlocución directa en una región donde la presencia de potencias extranjeras ha sido un tema de constante fricción.

Mientras el gobierno de Trump mantiene la presión tras el operativo del 3 de enero que resultó en la captura de Maduro, la llegada de Dogu a la Unidad de Asuntos Venezolanos marca el inicio de una “diplomacia de mano firme”.

El objetivo es claro: asegurar que el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez se mantenga alineado con los intereses de seguridad nacional de EE.UU. y facilitar la transición hacia un modelo que Washington considere plenamente democrático y libre de las sombras del narcoterrorismo.

Sigue leyendo: