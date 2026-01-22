Excarcelan en Venezuela a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González, tras más de un año detenido

Rafael Tudares Bracho, el yerno del líder de la oposición venezolana Edmundo González, fue excarcelado este jueves tras pasar más de un año en prisión, acusado entre otros cargos de terrorismo y conspiración por el gobierno del depuesto presidente Nicolás Maduro.

La esposa de Tudares, Mariana González, confirmó su liberación en su cuenta en la red social X:

“Cumplo con informar que, luego de 380 días en una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada”.

Tudares, un abogado de 46 años, fue arrestado el 7 de enero de 2025, cuando llevaba a sus hijos al colegio en Caracas.

La detención sucedió tres días antes de la toma de posesión de Maduro, tras unas elecciones denunciadas por la oposición como fraudulentas en las que resultó derrotado Edmundo González.

Durante dos meses se desconoció el paradero de Tudares y el propio Edmundo González denunció su desaparición en un artículo publicado en el diario español El País donde se declaraba como el legítimo presidente electo de Venezuela.

La familia de Tudares y varios opositores calificaron su detención como una represalia contra Edmundo González.

Tras un rápido juicio, se anunció en diciembre pasado que el abogado había sido condenado a 30 años de prisión por “terrorismo, asociación para delinquir y conspiración”.

En su mensaje en X, Mariana González escribió que en el juicio contra su esposo “no existen testigos, ni existen evidencias, ni hecho demostrables en contra de Rafael que constituyan delitos”.

Agregó que había sido objeto de al menos tres intentos de extorsión de personas vinculadas a las autoridades venezolanas, la Iglesia y otros para condicionar la libertad de Tudares.

“Se llevaron a cabo en embajadas y espacios donde opera el Arzobispado (de Caracas), y en oficinas que públicamente afirman defender derechos humanos”, aseguró.

González denunció que “en esos tres episodios” se le indicó “directamente” que “debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y su causa” para que así su esposo saliera de prisión.

El arzobispo de Caracas, Raúl Biord, en un comunicado, negó las acusaciones y aseguró que “la Iglesia católica, por naturaleza y vocación, ha sido y seguirá siendo una instancia de mediación, diálogo y encuentro”.

EPA: Mariana González había ido hacía unos días a la prisión Rodeo I en Zamora, Venezuela, para indagar sobre el paradero de su esposa

Tras la inédita operación militar estadounidense que terminó con la captura en Caracas de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este mes, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado una serie de excarcelaciones de presos, tanto nacionales como extranjeros.

El pasado 15 de enero, la mandataria aseguró que han salido de las prisiones y comisarias policiales 406 personas desde diciembre pasado y aseveró que el proceso continúa.

La cifra oficial ha sido puesta en duda por activistas de derechos humanos. Según la organización Foro Penal Venezolano, 151 presos han sido excarcelados, mientras que las familias esperan ansiosamente.

Muchos parientes de los presos han realizado vigilias y visitado varios centros de detención con la esperanza de saber sus seres queridos serán beneficiados por la medida.

