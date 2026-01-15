Delcy Rodríguez propone reforma de hidrocarburos para atraer inversión en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este jueves a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y así atraer más inversión extranjera al petróleo del país.

Durante su discurso del estado de la unión, Rodríguez explicó que la propuesta busca adaptar modelos productivos de la Ley Antibloqueo, como el denominado “modelo Chevron”, que permitió inversiones de cerca de $900 millones de dólares mediante capitales mixtos y reinversión de dividendos.



Rodríguez aseguró que los nuevos flujos de inversión se destinarán a campos petroleros sin infraestructura o sin inversión previa, lo que podría reactivar sectores estratégicos del país.



“La intención es que los flujos de inversión sean incorporados a nuevos campos, donde nunca se ha hecho inversión, y campos donde no hay infraestructura”, dijo Rodríguez.



La Ley Antibloqueo, aprobada en 2019, permite la inaplicación temporal de ciertas leyes cuando sean imposibles de cumplir debido a sanciones extranjeras, además de establecer mecanismos excepcionales de contratación y pagos para garantizar la inversión extranjera.

Fondos para inversión social y tecnológica

Rodríguez anunció que las divisas provenientes del petróleo se canalizarán a dos fondos especiales:

Fondo de protección social: destinado a mejorar ingresos de trabajadores y financiar educación, vivienda y alimentación.

Además, se creará una plataforma tecnológica para transparentar el uso de los recursos, buscando generar confianza entre los inversores y la población.

Diplomacia y relación con Estados Unidos

La presidenta encargada abordó la relación con Washington, recordando la reciente agresión militar estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Rodríguez insistió en que Venezuela no teme al diálogo diplomático.



“No le tengamos miedo a la contradicción histórica… y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica”, afirmó.



La funcionaria no descartó acudir a Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”, en un gesto de dignidad nacional.

Llamado a la unidad política

Rodríguez invitó a todas las facciones políticas venezolanas a colaborar para preservar la soberanía, la independencia y la dignidad del país, señalando que la reforma petrolera y la apertura de inversión son pasos clave para garantizar la estabilidad económica y social de Venezuela.



El anuncio llega menos de una semana después de que Trump reuniera en la Casa Blanca a empresas petroleras estadounidenses e internacionales para explorar oportunidades de inversión en Venezuela, en un contexto de tensiones y sanciones entre ambos países.

