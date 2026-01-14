Trump habla con Delcy Rodríguez y dice que es “una persona fantástica”

A más de una semana de la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump, aseguró este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien describió como “una persona fantástica”, y afirmó que las relaciones entre ambos países atraviesan un momento positivo.

“Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, dijo el mandatario al confirmar públicamente la llamada, realizada este miércoles 14 de enero, según precisó posteriormente.

Trump destacó los avances logrados con la cooperación del gobierno interino venezolano y enumeró varios de los temas abordados durante la conversación, entre ellos el petróleo, los minerales, el comercio y la seguridad nacional.

Trump destaca avances con Venezuela

“Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”, escribió Trump en sus redes sociales.

Delcy Rodríguez asumió el control del Poder Ejecutivo venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos e ingresado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, en Nueva York, de acuerdo con lo informado previamente por autoridades estadounidenses.

A comienzos de esta semana, Rodríguez reiteró públicamente que ella se encuentra al frente del Ejecutivo venezolano, luego de que Trump difundiera una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia en la que se le atribuía el cargo de “presidente interino de Venezuela” en enero de 2026.

Delcy Rodríguez reafrma independencia de Venezuela

“Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela”, declaró Rodríguez durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, sin mencionar directamente al presidente estadounidense.

En esa intervención, Rodríguez subrayó que en Venezuela hay una presidenta encargada y calificó como “rehén” a Nicolás Maduro, quien, según su versión, fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación de Estados Unidos en Caracas.

¿Quién es la presidenta encargada de Venezuela?

Rodríguez es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido Liga Socialista en 1973, y hermana de Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y participó en movimientos estudiantiles en la década de 1990.

Su ascenso político ha sido rápido. Fue ministra de Comunicación, luego canciller, cargo en el que se ganó notoriedad por su retórica antiestadounidense, y más tarde vicepresidenta ejecutiva, posición desde la cual ejerció un fuerte control sobre los ministerios del gobierno. Recientemente asumió como presidenta encargada.

Durante las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro enfrentó un fuerte desafío del candidato opositor Edmundo González, Rodríguez se convirtió en la principal vocera del gobierno. Encabezó mítines oficiales y defendió el proceso electoral como una causa patriótica frente a lo que describió como amenazas externas.

En el período posterior a los comicios, considerados irregulares por numerosos observadores internacionales y gobiernos occidentales, Rodríguez apareció junto al alto mando militar, proyectando una imagen de cohesión y control del poder en medio de la crisis política venezolana.

