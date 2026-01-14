Por qué las defensas aéreas que Venezuela compró a Rusia y China no pudieron repeler el ataque de EE.UU.

“Nuestra patria es inexpugnable, nadie podrá tocar ni un centímetro de la patria, que es sagrada”.

Con estas palabras pronunciadas en 2013, Nicolás Maduro aseguraba que su gobierno había instalado “el sistema antiaéreo más poderoso del mundo” para que “jamás algún avión extranjero pueda entrar a hollar el sagrado cielo de la patria”.

Sin embargo, el 3 de enero pasado, casi 13 años después del anuncio de Maduro, no uno, sino más de 150 aviones y helicópteros estadounidenses atravesaron el espacio aéreo venezolano y llegaron hasta Caracas en una inédita operación militar que terminó con la captura del gobernante y de su esposa, Cilia Flores.

Los videos y grabaciones de los sucesos que han circulado por redes sociales apenas muestran resistencia por parte de las costosas baterías antiaéreas venezolanas, lo cual ha reforzado la tesis de que hubo algún tipo de colaboración interna, una versión rechazada por las autoridades.

“Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate y hubo combate por esta patria y hubo combate por los libertadores”, declaró la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante un acto en homenaje a las víctimas militares celebrado cinco días después de los sucesos.

¿Qué pasó entonces? ¿Qué falló? BBC Mundo consultó a expertos militares para intentar responder a estas y otras preguntas.

Lo mejor de lo mejor, en papel

“La ineficacia de la defensa aérea venezolana es un misterio, ya que, en teoría, era formidable”, reconoció a BBC Mundo Mark Cancian, coronel retirado de la infantería de marina de EE.UU. e investigador del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés).

Pero antes de ahondar en las posibles razones de la inefectividad del sistema de defensa aérea del país sudamericano, valdría la pena explicar qué incluye.

Desde 2009, Caracas comenzó a hacerse con sistemas como el S-300 y el Buk-M2, de fabricación rusa, en el marco de los numerosos acuerdos suscritos desde tiempos del fallecido Hugo Chávez con el Kremlin.

AFP via Getty Images: Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, fue atacada por EE.UU. sin que las defensas aéreas venezolanas respondieran.

El primero está constituido por lanzaderas de cohetes móviles, cuyos proyectiles, de 1.480 kilogramos de peso y 7 metros de longitud, pueden alcanzar aviones, helicópteros o misiles crucero a 150 kilómetros de distancia, de acuerdo con datos del CSIS. Es considerado el rival del sistema estadounidense Patriot.

Por su parte, el Buk-M2 es un sistema similar de medio alcance, capaz de destruir blancos en el aire que se encuentren hasta 40 kilómetros de distancia.

Por último, están los misiles Pechora e Igla-S, ambos de corto alcance. Los Igla-S son portátiles y pueden ser disparados por un solo soldado y al ser guiados por infrarrojos son capaces de derribar aviones, helicópteros y drones a baja altura.

“Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder del Igla-S, y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000”, dijo Maduro hace unas semanas.

A todo lo anterior hay que sumar los radares de fabricación china y los drones iraníes.

“Para algunos adversarios ese sistema es letal, pero para uno muy sofisticado como EE.UU. no es más que chatarra”, aseguró a BBC Mundo Thomas Withington, experto en guerra electrónica y radares del Real Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido (RUSI, por sus siglas en inglés).

Esta opinión fue compartida por Cancian.

“Los sistemas rusos parecen funcionar bastante bien en Ucrania, pero han fallado contra adversarios de primer nivel como Israel y ahora EE.UU.”, dijo.

El sistema de defensa aérea de Irán, como el de Venezuela, se sustenta en equipos rusos y no pudo frenar los bombardeos que la aviación israelí, primero, y luego los estadounidenses contra sus instalaciones nucleares a mediados del año pasado.

AFP via Getty Images: Apenas algunos soldados venezolanos fueron capaces de intentar utilizar los Igla-S, misiles capaces de derribar aviones y helicópteros a corta distancia.

Las hipótesis

Hasta el momento, las autoridades castrenses venezolanas no han explicado por qué sus defensa aéreas no reaccionaron.

Sin embargo, los expertos consultados dieron por hecho que hubo una combinación de factores.

“Durante los últimos seis meses, EE.UU. comenzó a formar una flota en el Caribe y esa flota le dio la oportunidad de mapear las defensas aéreas de Venezuela y estudiar sus fortalezas y debilidades”, afirmó Withington.

Y, viendo como se desarrollaron los sucesos, las fuerzas estadounidenses hallaron los puntos débiles.

“Es probable que haya habido ataques cibernéticos a las computadoras del sistema, mientras se lanzaron interferencias que inutilizaron los radares y las comunicaciones”, afirmó el experto británico.

Esta opinión fue confirmada por un mayor retirado del ejército venezolano.

“La tecnología de guerra electrónica de EE.UU. es muy avanzada. Ellos tienen dispositivos que anulan los radares y hacen que sus aviones sean invisibles”, explicó el uniformado a BBC Mundo.

“Al neutralizar los radares lo demás fue muy fácil porque tenían el factor sorpresa”, agregó el excomandante de una unidad de tanques.

Juan BARRETO / AFP via Getty Images: Algunas de las baterías antiaéreas venezolanas estaban desplegadas al aire libre, lo que facilitó a las fuerzas de EE.UU. ubicarlas y destruirlas.

Cancian, por su parte, aseguró que, además de la superioridad tecnológica estadounidense, las fuerzas venezolanas cometieron graves errores durante su preparación para un eventual enfrentamiento con Washington.

“Muchos sistemas estaban ubicados al descubierto, sin camuflaje, lo que facilitó su destrucción”, afirmó.

“En retrospectiva, parece obvio que estas unidades deberían haber estado bien camufladas y han debido usar señuelos”, agregó el coronel retirado de la Infantería de Marina.

Imágenes posteriores a los ataques mostraron una batería Buk-M2 destruida junto a la pista de aterrizaje de la base aérea de La Carlota, la cual era visible desde la autopista contigua.

“El entrenamiento y la preparación de los militares venezolanos probablemente fueron bajos, como lo demuestra el mal posicionamiento de los sistemas”, agregó.

Pese a que en los últimos meses las autoridades venezolanas anunciaron numerosos ejercicios militares, lo ocurrido el 3 de enero muestra que los mismos no fueron suficientes.

“No dio tiempo de contraatacar. Fueron muy rápidos”, declaró al diario caraqueño Tal Cual un militar que sobrevivió a los bombardeos.

Algo similar declaró a Telesur el sargento mayor de tercera Ricardo Salazar, quien resultó herido durante el bombardeo a La Carlota, la base aérea ubicada al este de Caracas.

“Saqué mis dos Igla y les puse el mecanismo de lanzamiento, pero cuando me lo puse en el hombro cayó una bomba a mi lado y salí volando (…) y quedé inconsciente”, dijo.

U.S. Air Force via Getty Images: Los aviones F-22 pudieron ingresar al espacio aéreo venezolano, luego de que los radares venezolanos fueran inutilizados por elementos de guerra electrónica.

Más que un ejército, una policía

Cancian también achacó los resultados de los sucesos del 3 de enero a los cambios doctrinales sufridos por las fuerzas armadas venezolanas bajo el chavismo.

“Durante años, el ejército se ha centrado más en la seguridad interna que en las amenazas externas”, dijo.

Esta tesis fue respaldada por el general venezolano Hebert García Plaza.

“(En EE.UU.) se dieron cuenta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaba preparada solamente para un esquema de guerra de resistencia y no para una guerra convencional”, declaró a Infobae el que fuera ministro de Transporte y Alimentación de Maduro.

El oficial responsabilizó de lo ocurrido al actual ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López.

“Padrino y (Domingo) Hernández Lárez fueron quienes llevaron esa doctrina de la supuesta guerra de resistencia, que en realidad era una guerra para contener a la oposición política en Venezuela y garantizar la gobernabilidad de la revolución bolivariana en Venezuela”, agregó.

Por su parte, medios internacionales como The New York Times también han asegurado que parte de los equipos de defensa aérea no estaban activos al momento de la operación ordenada por Trump. ¿La razón? Las dificultades económicas que ha atravesado el país en los últimos años y también los malos manejos administrativos.

“La corrupción nunca ayuda sobre todo cuando se habla de defensa y seguridad nacional”, apuntó Withington.

Hace unas semanas, Andrei Serbin Pont, analista internacional especializado en política exterior y defensa, y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), había puesto en duda la efectividad del sistema venezolano.

“Hay una gran discrepancia entre lo que Venezuela tiene en teoría y el material que en realidad está operacional”, dijo a BBC Mundo.

AFP via Getty Images: El liderazgo militar venezolano no supo conjurar la amenaza lanzada por EE.UU.

Golpeado pero no liquidado

Aunque los ataques y bombardeos de EE.UU. han golpeado seriamente las defensas aéreas venezolanas, el sistema no está liquidado.

“EE.UU. quiso destruir todo el sistema. Creó un corredor para que los helicópteros pudieran entrar y sacar a Maduro”, aseveró Withington.

Venezuela todavía posee varias lanzaderas de cohetes. Además, su arsenal de drones parece seguir intacto, lo mismo que su flota de aviones caza Sukhoi 30-MK2.

No obstante, el experto afirmó que lo ocurrido obliga al liderazgo militar venezolano a una revisión.

“No sabemos que está pasando internamente, si han rodado cabezas o no, pero para ser letales tiene que haber una revisión”, dijo.

Hasta el momento, solo se ha conocido la remoción del general Javier Marcano Tábata, quien era el jefe de la Casa Militar y del Regimiento de la Guardia de Honor Presidencial, y en las últimas horas han circulado rumores sobre la destitución del mayor general José Luis Tremont Jiménez, jefe del Comando de Defensa Aeroespacial Integrado (CODAI).

Se desconoce si habrá cambios en la estructura militar tras una operación que expuso vulnerabilidades que, hasta hace poco, parecían impensables.

