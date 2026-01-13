EE.UU. da cadena perpetua a narcotraficante venezolano vinculado al régimen chavista

Un capo de la droga con vínculos con el gobierno venezolano fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años tras ser declarado culpable en 2023 por tráfico de cocaína y posesión de armas, según informaron los fiscales federales.

Carlos Orense Azócar fue declarado culpable tras un juicio de dos semanas en el Distrito Sur de Nueva York por conspirar con altos funcionarios venezolanos, miembros de las fuerzas armadas y agencias de inteligencia venezolanas para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Carlos Orense Azócar es uno de los narcotraficantes más prolíficos jamás sentenciados en este tribunal, responsable de la distribución de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos”, declaró Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur.

“Orense Azócar y sus cómplices, incluyendo altos funcionarios gubernamentales y militares, infligieron un daño incalculable a esta comunidad”.

Según registros judiciales, Orense Azócar, alias “El Gordo”, colaboró ​​con miembros del Cártel de Los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para enviar barcos y aviones cargados de cocaína a Centroamérica y puntos de tránsito en el Caribe, con destino final a Estados Unidos.

#USA: A federal judge in Manhattan on Tuesday sentenced #Venezuelan drug trafficker Carlos Orense Azocar to life in prison plus 30 additional years, capping one of the most sweeping narcotics prosecutions ever brought against a figure tied to Venezuela’s drug networks. pic.twitter.com/JlDnAC8UsN — CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) January 13, 2026

Orense Azócar fue arrestado en Italia en mayo de 2021 y extraditado un año después a Nueva York. Al momento de su arresto, era considerado una de las figuras más importantes en las operaciones del Cártel de Los Soles, que la administración Trump designó como organización terrorista extranjera en noviembre.

El Departamento de Justicia afirmó que, a partir de 2003, Orense Azócar y su organización narcotraficante distribuyeron toneladas de cocaína destinadas a la importación a Estados Unidos. Ayudó a transportar, recibir y distribuir cargamentos que iban desde cientos hasta miles de libras desde Venezuela a México, República Dominicana y otros lugares, utilizando rutas aéreas y marítimas.

Orense Azócar operaba fincas o ranchos en Venezuela, donde almacenaba cocaína en tanques subterráneos junto con cientos de armas y miles de municiones, según la fiscalía.

Las propiedades también contenían pistas de aterrizaje clandestinas desde las que despachaba aviones cargados de cocaína.

También cargaba cocaína en lanchas rápidas que viajaban a toda velocidad desde la costa venezolana hasta puntos de entrega intermedios en el Caribe, incluyendo República Dominicana y zonas cercanas a Puerto Rico.

Para facilitar su operación de tráfico, el Departamento de Justicia afirmó que Orense Azócar pagó sobornos a altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo generales y oficiales del ejército, comisionados de la policía nacional y altos funcionarios de las agencias de inteligencia venezolanas.

Esas conexiones le aseguraban acceso a armas de uso militar, protección contra redadas militares y policiales, y paso seguro para convoyes de cocaína a través de puestos de control.

También proporcionaban códigos fraudulentos de transpondedores de aeronaves que permitían que aviones cargados de cocaína salieran de Venezuela sin ser detectados con destino a Centroamérica y México, según la fiscalía.

Orense Azócar también se asoció con las fuerzas guerrilleras armadas que operaban en Colombia y Venezuela para obtener cocaína y asegurar el paso seguro de los cargamentos.

“Carlos Orense Azócar fue un capo criminal que construyó un imperio basado en el engaño, el fraude y el soborno”, declaró el administrador de la DEA, Terry Cole, en el comunicado de prensa.

“La sentencia de hoy envía un mensaje claro: la DEA perseguirá implacablemente y exigirá responsabilidades a los narcotraficantes internacionales, sin importar cuán lejos se escondan o cuán poderosos se consideren”, añadió.

Sigue leyendo:

– Hugo “El Pollo” Carvajal podría ser un testigo clave en el juicio contra Maduro.

– Qué papel juega Venezuela en el narcotráfico y cómo se compara al de México y Colombia.