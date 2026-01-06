Hugo “El Pollo” Carvajal podría ser un testigo clave en el juicio contra Maduro

Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Venezuela y hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez, se perfila como el testigo estrella en el juicio por narcotráfico que la justicia federal estadounidense lleva adelante contra el exmandatario Nicolás Maduro.

Carvajal, detenido en Brooklyn tras su extradición, declaró su culpabilidad en junio pasado y evalúa cooperar con la fiscalía, un movimiento que podría redefinir el proceso. Según su abogado, Robert Feitel, Carvajal posee información de “extraordinaria importancia” para la seguridad nacional y la aplicación de la ley en Estados Unidos.

Carvajal se declaró culpable de cuatro delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. Pese a ellos, no hubo una oferta de reducción de pena ni un acuerdo formal con la fiscalía.

Analistas consultados por medios como The New York Post coinciden en que una colaboración efectiva podría garantizarle una reducción sustancial de la condena, cuya sentencia está prevista para el próximo mes.

Carvajal fue durante años una pieza clave en el aparato de seguridad venezolano, con acceso a información sensible sobre el funcionamiento interno del gobierno. Tras la muerte de Chávez en 2013, apoyó inicialmente a Maduro, pero en 2019 rompió públicamente con el régimen y respaldó al opositor Juan Guaidó.

🔴 #NoticiasAhora | El ex jefe de espionaje de #Venezuela, Hugo Carvajal, podría ser el testigo estrella en el juicio contra Nicolás Maduro.



📺 Sintoniza la #EmisiónMeridiana: https://t.co/Y17k7Hk3ij pic.twitter.com/pBEl42KAcG — VPItv (@VPITV) January 6, 2026

En junio de 2025, admitió su papel en el envío de 5,580 kilogramos de cocaína desde Venezuela hacia México en 2006, utilizando un avión y recibiendo pagos millonarios de cárteles.

Un testigo de alto rango

Para la fiscalía, el testimonio de Carvajal podría ser invaluable. “Encaja perfectamente en el perfil de testigo que se usa en casos federales complejos. Si declara con veracidad, podría obtener una reducción significativa de su pena”, explicó Neama Rahmani, exfiscal federal, en declaraciones a The New York Post.

Dick Gregorie, exfiscal que participó en el histórico juicio contra el exdictador panameño Manuel Noriega en 1988, consideró “muy probable” que las autoridades ya estén preparando a Carvajal para declarar. “Si hay un pacto, los preparativos comenzaron hace meses”, afirmó. El caso Noriega es citado frecuentemente como antecedente por las similitudes en la estrategia legal.

Además de Carvajal, se espera que la acusación presente a otros exfuncionarios venezolanos y narcotraficantes como testigos, para detallar la logística de una red que, según la fiscalía, operó con protección estatal por más de una década.

La estrategia de la defensa de Maduro

El equipo legal de Maduro anticipa una defensa multifacética. Uno de sus principales argumentos será la inmunidad soberana, alegando que, como exjefe de Estado, no puede ser juzgado por tribunales estadounidenses.

Sin embargo, expertos como Rahmani descartan que este planteamiento prospere, dado que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, una determinación política del Departamento de Estado.

Otra línea defensiva consistirá en argumentar que Maduro desconocía las operaciones ilícitas de sus subordinados. La fiscalía sostiene, no obstante, que cuenta con pruebas que lo vinculan directamente. También se cuestionará la legalidad de la captura y la obtención de pruebas, alegando violaciones a la soberanía venezolana. Gregorie recordó que argumentos similares fueron rechazados en el caso Noriega.

Bajo la lupa

La acusación contra Maduro se origina en una investigación iniciada en 2020. Se le señala como partícipe de una asociación ilícita que, con apoyo estatal, facilitó el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en colaboración con grupos como las FARC, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

En la operación que derivó en su captura, Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos, junto a su hijo Nicolás Maduro Guerra, enfrentan cargos por su presunta participación en esta red, acusados de utilizar el aparato estatal para consolidar poder político y económico a través del crimen transnacional.

Sigue leyendo:

– El mundo está menos seguro tras la acción de EE.UU. en Venezuela, según la ONU.

– EE.UU. elimina mención a Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles.