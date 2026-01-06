El mundo está menos seguro tras la acción de EE.UU. en Venezuela, según la ONU

La comunidad internacional debe dejar claro que la intervención estadounidense en Venezuela constituye una violación del derecho internacional que hace que el mundo sea menos seguro, declaró el martes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las fuerzas estadounidenses derrocaron al líder venezolano Nicolás Maduro en una operación sorpresa el fin de semana. Maduro enfrenta cuatro cargos penales en Estados Unidos.

“Es evidente que la operación socavó un principio fundamental del derecho internacional: que los Estados no deben amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial ni la independencia política de ningún Estado”, declaró la Oficina.

“La comunidad internacional debe unirse con una sola voz para insistir en ello”, declaró a la prensa la portavoz principal de la Oficina, Ravina Shamdasani.

The #USA has justified its intervention in #Venezuela citing the Venezuelan government's record of human rights violations, but accountability for human rights violations cannot be achieved through unilateral military intervention that violates international law.



We fear that… pic.twitter.com/C6j6SUo3zL — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 6, 2026

Lejos de ser una victoria para los derechos humanos, la intervención militar daña la estructura de la seguridad internacional y hace que todos los países sean menos seguros, afirmó.

“Envía la señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran”, añadió.

El futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por su pueblo, dijo, añadiendo que la inestabilidad y una mayor militarización sólo empeorarían la situación de los derechos humanos allí.

Temen violaciones a derechos humanos

Según el Alto Comisionado, el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas desde el sábado autoriza restricciones a la libre circulación de personas, así como la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y protesta.

Por ello, “exhorta a las autoridades estadounidenses y venezolanas, así como a la comunidad internacional, a garantizar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos”.

Recuerda el comunicado que, como ha quedado claro en sucesivos informes, los derechos humanos en Venezuela sufren un “continuo deterioro” desde hace aproximadamente una década, “han sido violados durante demasiado tiempo” y la situación tras la invasión estadounidense puede empeorar.

