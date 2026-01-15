Trump mantiene opinión de que Machado no tiene apoyos para liderar Venezuela: Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su opinión de que la líder opositora, María Corina Machado, no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar una transición en Venezuela, según la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

La secretaria de prensa aseguró que la evaluación del mandatario “no ha cambiado” y respondió a preguntas sobre si Trump había reconsiderado su opinión sobre Machado, a quien algunos sectores internacionales ven como referente de la oposición venezolana.

“Fue una valoración realista, basada en lo que el presidente ha leído y escuchado de sus asesores y del equipo de seguridad nacional”, explicó la funcionaria durante una rueda de prensa.

Machado llegó al mediodía a la Casa Blanca para un almuerzo privado con Trump, menos de dos semanas después de la operación sorpresa de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para enfrentar cargos por narcoterrorismo. La reunión se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.

Una reunión cargada de simbolismo

Leavitt destacó que Trump reconoce los esfuerzos de Machado y su lucha por la democracia en Venezuela, al describirla como “una voz notable y valiente” para millones de venezolanos. Sin embargo, subrayó que ese reconocimiento no implica un cambio en la estrategia de Washington respecto al liderazgo de la transición.

Hasta ahora, la Administración Trump ha marginado a Machado y a su movimiento de la primera fase del proceso político posterior al chavismo. En su lugar, Washington ha respaldado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina con el aval estadounidense.

Trump ya había sido explícito sobre su escepticismo el pasado 3 de enero. “Sería muy difícil para ella liderar. No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país”, dijo entonces el mandatario.

Mientras tanto, la Casa Blanca aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios mantienen comunicación constante con el gobierno interino en Caracas y continúan monitoreando de cerca la situación en Venezuela, insistiendo en que “todas las opciones siguen sobre la mesa”.

Por ahora, Machado sale de la Oficina Oval con el reconocimiento a su “valentía”, pero sin el respaldo definitivo del hombre que hoy decide el futuro de Venezuela desde el Despacho Oval.

