“Se puede contar con Trump”: esto dijo María Corina Machado tras su reunión en la Casa Blanca

La líder opositora venezolana María Corina Machado salió este jueves de la Casa Blanca para dirigirse al Capitolio entre vítores de simpatizantes que se habían congregado en los alrededores, estrechándole la mano, cantando y llamándola “presidenta”.

La líder opositora venezolana, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, habló brevemente con un grupo de periodistas y seguidores tras su reunión privada con el presidente Donald Trump. Machado aseguró que el encuentro “salió muy bien” y que el mandatario estadounidense conoce la situación en Venezuela y comprende el sufrimiento del pueblo.

“Contamos con Trump para la libertad de Venezuela”

Machado afirmó que confía en el apoyo de Trump en el proceso de transición democrática en su país. “Podemos contar con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, dijo desde los alrededores de la Casa Blanca, generando una ola de apoyo entre quienes la rodeaban.

La dirigente explicó que en la reunión habló de “las expectativas y los sueños de los venezolanos en este momento tan difícil, pero también lleno de esperanza”, y subrayó su compromiso con la democracia.

El encuentro con Trump se realizó en uno de los comedores privados de la residencia presidencial y no estuvo abierto a la prensa, según la Casa Blanca. Trump también sostuvo conversaciones recientes con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que refleja la ambigüedad de la política estadounidense hacia Caracas tras la captura de Nicolás Maduro.

“Ellos entienden que esto se acabó. Este modelo no es sostenible. Para que haya reconciliación, tiene que haber justicia.

Además del acto en la Casa Blanca, Machado sostuvo reuniones con legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado en el Capitolio, donde delineó una visión de futuro para Venezuela, enfocada en democracia, reconstrucción institucional, apertura económica y el retorno de la diáspora venezolana. Ella enfatizó la necesidad de construir un país estable y próspero, pese a la complejidad de la situación actual.

“Ellos (el chavismo) entienden que esto se acabó. Este modelo no es sostenible. Para que haya reconciliación, tiene que haber justicia. Debemos desmontar el sistema de represión para que la gente pueda expresarse libremente. No se trata solo de los presos políticos: pueden ser liberados y aun así no ser verdaderamente libre”, señaló durante el encuentro.

La líder venezolana agradeció al gobierno estadounidense por el apoyo recibido en el último año, especialmente durante su reciente salida de Venezuela para poder asistir a la ceremonia del Nobel en Oslo. “No estaría aquí hoy — y probablemente ni siquiera estaría viva — de no haber sido por el apoyo que recibí de su país. Estuve perdida en medio del océano durante cuatro horas, con olas de casi dos metros, y sufrí una fractura en la columna vertebral. En un momento pensé que no lo iba a lograr”, indicó.

Ante los senadores, destacó el potencial que tiene Venezuela como aliado de Estados Unidos en la región y advirtió sobre la forma de operar del chavismo.

“Quiero advertir que, si hay algo que este régimen ha sabido hacer con eficiencia en el pasado, ha sido ganar tiempo y aprovecharse de los esfuerzos realizados de buena fe. Delcy Rodríguez es parte del régimen. No hay manera de que un país donde el 86 % de la población vive en pobreza pueda atraer inversión real”, dijo.

Hacia el final de su intervención, Machado volvió a expresar un mensaje de unidad y fe en el futuro de Venezuela, agradeciendo a los senadores por su apoyo y destacando la importancia de no rendirse ante los desafíos que enfrenta el país.

Machado sostuvo reuniones con legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado en el Capitolio. Crédito: J. Scott Applewhite | AP

Machado confía en el compromiso de Trump con Venezuela

La dirigente venezolana tenía previsto dar declaraciones a la prensa tras su salida del Capitolio, sin embargo, se tuvo que retirar anticipadamente del lugar por el exceso de medios de comunicación y partidarios que se aglomeraron a su alrededor.

En las breves declaraciones antes de retirarse de las afueras del Capitolio, Machado dijo que le impactó la claridad de Trump sobre lo que está sucediendo en Venezuela.

“Podríamos hablar con tranquilidad de cuáles son las expectativas y los sueños de los venezolanos en este momento tan difícil que vivimos, pero que también está lleno de esperanza”, manifestó.

“Le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición”.



Sin profundizar en los detalles de la conversación que sostuvo con el presidente estadounidense, añadió que le transmitió “con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para llevar adelante un proceso transición que permita la atención de nuestra gente”.

“Tengan la seguridad de que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Y la libertad de todos los venezolanos”, señaló.

Mencionó que le entregó a Trump la medalla de su Nobel, “como un gesto de hermandad por su lucha, como reconocimiento por su lucha por la libertad y contra la tiranía”, aunque no confirmó si el presidente la aceptó.

La Casa Blanca mantiene su postura sobre el liderazgo de Machado

En declaraciones a los medios poco antes de la reunión de Trump y Machado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió a Machado como “una voz valiente y destacada del pueblo venezolano”.

Al ser consultada sobre la postura de Trump, que señaló anteriormente que Machado carece de respaldo para liderar Venezuela en estos momentos de transición, Leavitt respondió: “Creo que la valoración del presidente que usted acaba de mencionar se basaba en la realidad sobre el terreno. Fue una evaluación realista basada en la información que el presidente recibía de sus asesores y de su equipo de seguridad nacional, y en este momento, su opinión al respecto no ha cambiado“.

No obstante, Leavitt subrayó que, en el escenario actual, la interlocución formal de Estados Unidos se mantiene con el gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez. Según explicó, la intención de la administración Trump es avanzar hacia elecciones libres en Venezuela, una posición que —afirmó— “no ha cambiado”.

“Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo han podido constatar”, dijo la portavoz de la Casa Blanca sobre Rodríguez.

