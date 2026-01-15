Trump recibe a María Corina Machado en una reunión discreta en la Casa Blanca

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado llegó este jueves a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump en un encuentro descrito como deliberadamente discreto y alejado de los protocolos habituales de una visita oficial.

La dirigente opositora ingresó al Ala Oeste a las 12:05 del mediodía, hora local, por una puerta lateral reservada a reuniones de trabajo, sin ofrecer declaraciones a los medios. Frente a la Casa Blanca, cientos de venezolanos se concentraron para mostrar su apoyo a Machado, acompañados de banderas y pancartas.

Vestida de blanco y acompañada únicamente hasta la entrada por su jefa de gabinete, Magali Muria, Machado accedió sola a la reunión, que se desarrolló en un clima reservado y centrado en el futuro político inmediato de Venezuela, la trayectoria de la oposición democrática y los reiterados fraudes electorales que marcaron los años de poder de Nicolás Maduro.

La dirigente venezolana salió pocos minutos antes de las 02:30 pm de la Casa Blanca, rumbo al Capitolio, donde tiene previsto reunirse con senadores de ambos partidos a las 03:00 pm.

El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Dick Durbin, y la senadora Jeanne Shaheen, miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, serán los encargados de recibir a Machado. También asistirán los senadores estadounidenses Rick Scott, Jacky Rosen, John Curtis, Chris Murphy, Ted Cruz, Ruben Gallego y Bernie Moreno.

Tras esa reunión, María Corina Machado hablará con la prensa frente a las escaleras del Capitolio, aproximadamente a las 04:00 pm.

El Nobel como gesto político

Machado acudió al encuentro portando una de las medallas recibidas tras la concesión del Premio Nobel de la Paz, recientemente otorgado por su papel en la resistencia cívica frente al autoritarismo venezolano. La medalla estaba enmarcada junto a una placa en la que se reconocía la defensa de la libertad y de los valores democráticos del presidente de Estados Unidos en Venezuela, un gesto de alto contenido simbólico, de acuerdo con el periodista David Alandete, corresponsal en Washington del diario ABC de España.

El reconocimiento adquiere relevancia en un contexto en el que Trump ha manifestado abiertamente su interés en el Nobel, un galardón que finalmente recayó en Machado en octubre de 2025. El Comité Nobel destacó entonces su trabajo “promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela” y su liderazgo en la lucha por una transición pacífica.

La postura oficial de la Casa Blanca

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente Trump “tenía ganas de este encuentro” y aseguró que estaba convencido de que sería “una conversación buena y productiva”, al describir a Machado como “una voz valiente y destacada del pueblo venezolano”.

No obstante, Leavitt subrayó que, en el escenario actual, la interlocución formal de Estados Unidos se mantiene con el gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez. Según explicó, la intención de la administración Trump es avanzar hacia elecciones libres en Venezuela, una posición que —afirmó— “no ha cambiado”.

“Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo han podido constatar”, dijo la portavoz de la Casa Blanca sobre Rodríguez.

La reunión con Machado se produjo apenas un día después de que Trump revelara que sostuvo una “larga y muy buena conversación” con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la primera desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Durante un acto en el Despacho Oval, Trump aseguró que ambos hablaron “de muchas cosas” y que su gobierno se está “llevando bien con Venezuela”. Rodríguez pronunciará este jueves un discurso sobre el estado de la Unión, en un gesto que refuerza su papel como figura central del proceso de transición reconocido por Washington.

Expectativas, reservas y señales mixtas

Aunque Trump elogió públicamente a Machado —a quien describió como “una mujer muy agradable”—, el mandatario también ha expresado reservas sobre su viabilidad como futura líder del país. A comienzos de enero afirmó que sería “muy difícil” que asumiera el poder debido a la falta de apoyo interno, una declaración que sigue pesando sobre el escenario político venezolano.

Machado, por su parte, ha reiterado que considera el Nobel un reconocimiento al pueblo venezolano y ha manifestado su deseo de compartirlo simbólicamente con Trump por su papel en la captura de Maduro, hoy procesado en Nueva York por cargos de narcotráfico.

