EE.UU urge a sus ciudadanos abandonar Venezuela de inmediato; alerta por presencia de milicias

El gobierno de Estados Unidos emitió este sábado una alerta urgente a sus ciudadanos sobre la situación de seguridad en Venezuela, instándolos a no viajar al país y a abandonar de inmediato el territorio aquellos que actualmente se encuentren allí. La alerta reafirma las advertencias contra viajes a Venezuela emitidas desde 2019.

“El nivel de riesgo es extremo. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben actuar con precaución y abandonar el país tan pronto como sea seguro”, señala el comunicado oficial del Departamento de Estado.

La recomendación se da tras la reanudación de vuelos internacionales desde Venezuela, aunque la disponibilidad de boletos es limitada y con alta demanda.

Alerta sobre milicias en busca de estadounidenses

La advertencia detalla que grupos de milicias, conocidos como colectivos, han instalado retenes y realizan inspecciones de vehículos buscando evidencia de ciudadanía estadounidense o indicios de apoyo a Estados Unidos.

Los viajeros deben permanecer atentos y extremar precauciones al desplazarse por carretera. Además, el país enfrenta cortes intermitentes de electricidad y servicios públicos que afectan la movilidad y la seguridad.

Alerta de viaje es su nivel máximo

El Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que Venezuela se encuentra bajo Nivel 4 de alerta de viaje, el más alto, debido a riesgos como detención arbitraria, tortura, terrorismo, secuestro, delincuencia, disturbios civiles y deficiencias en la infraestructura sanitaria.

Desde marzo de 2019, la Embajada de EE.UU. en Caracas suspendió todas sus operaciones y retiró a su personal diplomático, por lo que los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos.

Venezuela: The security situation in Venezuela remains fluid. As international flights have resumed, U.S. citizens in Venezuela should leave the country immediately. Before departure, U.S. citizens should take precautions and be aware of their surroundings. There are reports of… pic.twitter.com/Dqvs7wrB00 — TravelGov (@TravelGov) January 10, 2026

El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses que aún permanecen en Venezuela:

Mantener múltiples vías de comunicación con familiares y amigos fuera del país.

Consultar frecuentemente las páginas web de aerolíneas y comunicados oficiales sobre vuelos disponibles.

Preparar planes de contingencia ante posibles emergencias, dado que el gobierno estadounidense no puede brindar asistencia inmediata en el país.

Inscribirse en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes para recibir alertas de seguridad.

¿Cómo recibir asesoría?

Para asistencia, la Embajada de EE.UU. en Bogotá habilitó los números: (+57)-601-275-2000, y desde EE.UU. o Canadá: 1-888-407-4747. También se pueden consultar actualizaciones en su sitio web oficial https://co.usembassy.gov/.

El Departamento de Estado enfatiza que los ciudadanos que decidan permanecer en Venezuela deben actuar con extrema precaución y seguir todas las recomendaciones de seguridad. La alerta subraya que los riesgos para estadounidenses en Venezuela continúan siendo “graves e impredecibles”.

La detención de Nicolás Maduro

El llamado del gobierno se da una semana después de que las fuerzas armadas estadounidenses incursionarán en Caracas para detener al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes son acusados de narcoterrorismo.

