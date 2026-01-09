Trump envía delegación a Venezuela para evaluar restablecimiento de relaciones diplomáticas

Un equipo de funcionarios estadounidenses llegó el viernes a Caracas en un movimiento diplomático que marca un paso significativo en el posible restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, seis años después de que ambas naciones rompieran vínculos y cerraran sus embajadas.

“El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU), incluido el encargado de negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones”, dijo un portavoz del Departamento de Estado a The Hill.

A seis años del cierre de embajada de EE.UU. en Venezuela

La misión llega más de seis años después de que Estados Unidos cerrara su embajada en Caracas durante el primer mandato de Trump, quien en ese momento reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, desafiando la autoridad de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013.

El pasado sábado 3 de enero, el gobierno de Trump capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos de narcotráfico en tribunales de Nueva York y se declararon inocentes.

Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que están “dirigiendo” operaciones gubernamentales en Caracas mientras trabajan en una transición que, según Trump, tomará al menos 30 días antes de celebrarse elecciones democráticas.

En una publicación en la red social Truth Social, el presidente afirmó que la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela ha “funcionado bien, especialmente en la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas” y agregó que, gracias a ese trabajo conjunto, canceló una segunda ola de ataques que se había planeado, aunque todos los barcos permanecerán en sus puestos por motivos de seguridad.

Trump también aseguró que importantes empresas petroleras estadounidenses invertirán al menos $100,000 millones de dólares en proyectos de reconstrucción energética en Venezuela.

El avance diplomático representa un cambio significativo en las relaciones entre Washington y Caracas, que estuvieron casi inexistentes desde 2019. Especialistas consideran que la medida refleja un interés mutuo en reabrir canales de diálogo después de años de política de máxima presión y sanciones, y podría sentar las bases para una cooperación más amplia en seguridad y comercio.

Analistas también destacan que la iniciativa de Trump llega en un momento clave para la región, donde la estabilidad política y la recuperación económica de Venezuela dependen de la interacción con socios internacionales y la inversión extranjera.

La visita de la delegación estadounidense será evaluada cuidadosamente por ambos gobiernos antes de tomar decisiones sobre la reapertura de la embajada y el restablecimiento completo de las relaciones diplomáticas.

