Trump decreta emergencia nacional para proteger los ingresos generados por el petróleo venezolano

Con el objetivo de que los acreedores de la deuda externa venezolana embarguen sus ingresos obtenidos por las ventas de petróleo, los cuales están bajo resguardo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el presidente Donald Trump decretó emergencia nacional.

“El presidente Trump está previniendo la incautación de los ingresos petroleros venezolanos que podría socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela”, indica parte de un comunicado emitido por la Casa Blanca.

Recientemente, el mandatario republicano indicó que controlará las ventas de crudo venezolano y elegirá las compañías estadounidenses para reactivar su industria con inversiones de hasta $100,000 millones de dólares.

A través de una orden firmada, Trump “bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución, o cualquier otro proceso judicial contra” fondos a cargo del gobierno estadounidense por concepto de la comercialización de petróleo venezolano.

Además, “prohíbe transferencias o tratos” con respecto a dichos recursos.

Una gran parte de la producción de petróleo venezolano será destinada al mercado estadounidense. (Crédito: Edgar Frías / AP)

“La orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EE.UU. para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados”, enfatiza la misiva.

De acuerdo con información divulgada por el Center on Global Energy Policy (CGEP) de la Universidad de Columbia, desde 2007, cuando el expresidente Hugo Chávez tomó control de las instalaciones y refinerías de Venezuela que funcionaban con participación de multinacionales como ExxonMobil, Chevron, y ConocoPhillips, por citar algunas, se han producido cerca de 60 arbitrajes en contra de la República Bolivariana, lo cual representa más de $30,000 millones de dólares.

De ahí se desprende la posición adoptada por Donald Trump para evitar que los acreedores de la nación sudamericana pretendan acceder a lo que en términos concretos sería casi 15% de su deuda nacional.

