¿Puede Corina Machado ceder del Nobel a Trump? La respuesta que desató polémica

En los últimos días, se volvió viral un gesto inesperado: la líder opositora venezolana María Corina Machado —ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025— expresó públicamente que le gustaría “compartir” o incluso “ceder” ese reconocimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como forma de agradecimiento por el papel que atribuyó al gobierno estadounidense en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump, quien ha manifestado en el pasado su interés por ganar un Nobel de la Paz, incluso dijo en entrevistas que sería un “gran honor” aceptar el premio si Machado se lo ofreciera.

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Crédito: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix, Pool | AP

Pero aquí viene el giro legal y definitivo que puso fin a la especulación: el Instituto Nobel en Noruega aclaró sin rodeos que un Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni revocado una vez que es anunciado. Esa regla es parte de las normas internas que rigen el galardón desde su creación, y no hay espacio para que el propio laureado o cualquier otra persona cambie ese destino.

El Instituto Nobel dice que el Premio no puede ser “transferido”

En un comunicado , el Instituto Nobel aclaró que “un Premio Nobel no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. Una vez hecho el anuncio, la decisión será válida para siempre”.

“No es posible revocar un Premio Nobel de la Paz. Ni el testamento de Alfred Nobel ni los Estatutos de la Fundación Nobel mencionan tal posibilidad”, según el Instituto Nobel.

De esta manera, la oferta de Machado —que había dedicado originalmente el premio a la “libertad del pueblo venezolano” y nombró a Trump en ese contexto— se topó con una respuesta institucional clara: la decisión del Comité Nobel es final e irreversible.

Qué había dicho Corina Machado sobre ceder el premio Nobel

El 5 de enero, Machado apareció en el programa “Hannity” de Fox News y dijo que entregarle su Premio Nobel de la Paz a Trump serviría como un acto de gratitud del pueblo venezolano por derrocar al líder Nicolás Maduro.

“¿En algún momento le ofreciste el Premio Nobel de la Paz?”, preguntó Hannity. “¿De verdad ocurrió?”. Machado respondió: “Bueno, eso aún no ha sucedido”.

Lo que en un principio parecía una jugada simbólica o diplomática para acercar posiciones entre dos figuras polarizantes de la política occidental terminó siendo una demostración de los límites estrictos de uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo.

En otras palabras, por más gestos, declaraciones o gesticulaciones públicas que pueda hacer Machado o que Trump aplauda, el Nobel de la Paz que ella ganó no puede, legal ni formalmente, “pasarse” a nadie más.

Esa aclaración ha generado debate entre analistas políticos y ha reavivado la discusión sobre la influencia de Estados Unidos en Venezuela, pero también ha vuelto a poner sobre la mesa cómo funcionan —y qué no permiten— los premios internacionales más importantes.

El presidente Trump ha afirmado en varias ocasiones que merece el Premio Nobel de la Paz. Crédito: Alex Brandon | AP

Qué es el Premio Nobel de la Paz y quiénes lo ganaron

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones establecidos por el inventor sueco Alfred Nobel en su testamento. A diferencia de los otros premios que se entregan en Estocolmo, este se otorga anualmente en Oslo, Noruega, por un comité nombrado por el Parlamento de ese país. Se concede a personas o instituciones que hayan trabajado de manera excepcional por la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de ejércitos y la promoción de procesos de paz, derechos humanos y desarme.

A lo largo de su historia, el premio ha reconocido a figuras icónicas que cambiaron el rumbo del siglo XX. Entre sus ganadores más destacados se encuentran Martin Luther King Jr. (1964) por su lucha no violenta por los derechos civiles, la Madre Teresa de Calcuta (1979) por su labor humanitaria, Nelson Mandela y Frederik de Klerk (1993) por el fin del apartheid en Sudáfrica, y líderes como el Dalái Lama (1989) y Mijaíl Gorbachov (1990). También ha sido otorgado a organizaciones fundamentales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Amnistía Internacional.

En años recientes, el galardón ha puesto el foco en la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y la resistencia democrática. Entre los premiados más actuales figuran la joven activista Malala Yousafzai (2014), el expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2016), y los periodistas Maria Ressa y Dmitry Muratov (2021). Recientemente, los galardones han recaído en la iraní Narges Mohammadi (2023) y la organización japonesa Nihon Hidankyo (2024).

El último, en 2025, lo ganó la líder venezolana María Corina Machado, por su lucha por la democracia y los derechos civiles.

