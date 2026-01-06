Comité del Nobel aclara a María Corina Machado que no puede transferir el Nobel de la Paz

María Corina Machado rompió el silencio y habló con la cadena Fox News luego que Donald Trump la dejara fuera de la transición en Venezuela tras la acción militar donde fue capturado Nicolás Maduro.

La líder opositora agradeció al presidente de Estados Unidos por las “valientes acciones” que condujeron a la caída de Maduro e intentó enviarle un guiño, afirmando que desea compartir su Premio Nobel de la Paz con el presidente.

Sin embargo, tal parece que la intención sólo quedará en la retórica, pues el Instituto Nobel noruego confirmó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, dijo el portavoz Erik Aasheim.

“En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”, matizó el representante del Instituto Nobel noruego, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”.

Según afirmó el lunes The Washington Post, la decisión de aceptar el Nobel codiciado por Trump le habría costado el respaldo de Trump, que tras la captura de Maduro le negó la oportunidad de liderar una transición en Venezuela.

Sin embargo, Trump ha negado esta información, aunque ha dicho que Machado “no debería haberlo ganado”.

“Es una mujer muy agradable. Pero no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”, Trump.

Sigue leyendo:

• María Corina Machado ofrece cederle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz que obtuvo

• “Venezuela no tendrá nuevas elecciones”; la Casa Blanca descarta una pronta convocatoria

• Nicolás Maduro se asume “no culpable” y acusa secuestro y ser “prisionero de guerra” de Estados Unidos