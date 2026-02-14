Marco Rubio advierte que la migración masiva y sin control amenaza la supervivencia de la civilización

Marco Rubio, secretario de Estado, afirmó que la migración masiva y descontrolada está desestabilizando la soberanía de varios países, lo cual es un tema grave que debe solucionarse a la brevedad.

Durante su participación en la Conferencia de Seguridad anual de Munich, Alemania, el republicano se opuso tajantemente a una idea planteada al finalizar la Guerra Fría, a principios de la década de los 90’s, sobre permitir el libre tránsito de personas de un país a otro, lo cual calificó como algo por demás peligroso.

“Esta fue una idea tonta que ignoró la naturaleza humana y las lecciones de más de 5,000 años de historia humana registrada, y nos ha costado muy caro”, señaló haciendo referencia al fenómeno migratorio que desde hace años se incrementa en algunos países europeos y en Estados Unidos.

Defensor de la política antinmigrante promovida por el presidente Donald Trump, el diplomático de raíces cubanas exhortó a las naciones europeas a redoblar la seguridad de sus fronteras con el objetivo de conservar su identidad y fortalecer su soberanía.

“Debemos controlar nuestras fronteras nacionales, controlando quién y cuántas personas entran a nuestros países. Esto no es una expresión de xenofobia. No es odio. Es un acto fundamental de soberanía nacional”, subrayó.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, los cruces de inmigrantes a través de la frontera con México que antes se registraban, ahora ya son parte del anecdotario. (Crédito: Eric Gay / AP)

Bajo la perspectiva del republicano 54 años, permitir la migración masiva y descontrolada es un grave error en que las naciones no deben caer, pues ponen en riesgo a sus futuras generaciones.

“Es una amenaza urgente a la estructura de nuestras sociedades y a la supervivencia de nuestra civilización misma”, expuso.

Cabe señalar que, a poco más de un año de que Donald Trump retornó a la Casa Blanca, su propuesta de llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros carentes de estatus legal y el reforzamiento de la frontera estadounidense para cerrarle el paso a los inmigrantes, se ha fortalecido echando mano de miles de agentes federales desplazados por todo el país para llevar a cabo diariamente operativos de detención.

De acuerdo con informe de fin año elaborado por Departamento de Seguridad Nacional (DHS),durante 2025, 1.9 millones de inmigrantes se autodeportaron de Estados Unidos y más de 622,000 fueron obligados a salir del país.

Asimismo, el miedo generado por la política antinmigrante que impera en Estados Unidos, registró una caída en los cruces fronterizos ilegales no vista en 50 años.

Sigue leyendo:

• DHS confirma que son ya nueve meses en que no se libera a ningún inmigrante en la frontera

• Más de 2.5 millones de inmigrantes han abandonado EE.UU., revela un informe del DHS