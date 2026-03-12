Trump arremete en contra de Gavin Newson quien le recrimina “bombardear a niños y proteger a pedófilos”

El presidente Donald Trump y el gobernador Gavin Newson volvieron a elevar la temperatura en redes sociales tras lanzarse descalificaciones bastante subidas de tono.

El primero en despotricar fue el mandatario de la nación al recurrir a la plataforma Truth Social donde, basándose en unas declaraciones emitidas por el gobernador de California durante una entrevista concedida para hablar sobre un libro de memorias escrito bajo su autoría, prácticamente lo exhibió como un personaje carente de capacidad para estar al frente de la Casa Blanca.

“La entrevista de Gavin Newscum hace unas semanas fue, quizás, la más autodestructiva que he visto. De un plumazo, se quitó a sí mismo la posibilidad de ser considerado candidato presidencial de los demócratas desquiciados (como se demostró en el Discurso del Estado de la Unión)”, escribió el magnate neoyorquino.

Acto seguido, Donald Trump etiquetó al demócrata de 58 años como alguien que padece un trastorno mental y por lo tanto no debería ser votado.

“En un discurso, dijo que era tonto, tenía calificaciones bajas, no sabía leer, tenía dislexia y un trastorno mental. ¡Un desastre cognitivo! Aunque todos queremos ser políticamente correctos, tener un trastorno mental no es un evento de campaña positivo. Además, fue un acto políticamente suicida. Lo único que no dijo es que está perdiendo su atractivo, pero nadie quiere decir eso de sí mismo. ¡Ya no es un candidato presidencial viable!”, enfatizó.

El mandato de Gavin Newson al frente de California ha entrado en la recta final sin definirse todavía que le aguarda a su carrera política. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

Y en cuestión de minutos surgió la respuesta de Newson a través de una bravía publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

“Sé que eso es difícil de entender para un imbécil con muerte cerebral que bombardea a niños y protege a pedófilos”, expresó el demócrata.

Cabe señalar que, de acuerdo con una encuesta llevada a cabo por la cadena de televisión NBC, a pesar del retroceso que ha mostrado Trump en cuanto al respaldo de la ciudadanía se refiere, en este momento al ubicarse con 41% de apoyo de los estadounidenses consultados, supera a Kamala Harris, con 34%; y ni que decir a Gavin Newsom, con 27%.

