Tribunal de apelaciones no resuelve demanda federal contra sistema electoral de California

Un tribunal federal de apelaciones celebró el domingo una inusual audiencia sobre la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el sistema electoral de California. La sesión concluyó sin un fallo.

El DOJ pidió al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco que emitiera una orden judicial antes de la audiencia ante el tribunal de distrito, prevista para este martes 27 de octubre a la 1:00 p.m., hora del Pacífico.

La presentación de los argumentos siguió a una apelación de la administración Trump. Esta sostiene que un juez de distrito demoró demasiado en abordar las acusaciones del gobierno sobre unos 20,000 posibles votantes no ciudadanos inscritos en el censo electoral de California.

Sigue leyendo: Sé cómo funciona Sacramento. Por eso votaré Sí a la Prop. 42

Un panel de tres jueces escuchó los argumentos sobre los esfuerzos del Departamento de Justicia para separar las boletas electorales vinculadas a presuntos no ciudadanos. Dos de los jueces fueron nombrados por el presidente Trump y el tercero, por el expresidente Joe Biden.

Funcionarios californianos dijeron que la lista carece de verificación y contiene nombres de votantes legales, aunque el Departamento de Justicia anunció cargos contra 28 personas que figuran en ella por delitos relacionados con el voto y la inmigración.

Según informó ABC, el Departamento de Justicia (DOJ) envió la semana pasada una carta a todos los condados de California. En el documento, solicitó a los funcionarios electorales locales ayuda para identificar a posibles votantes que podrían encontrarse ilegalmente en Estados Unidos.

Sigue leyendo: Xavier Becerra aventaja por 27 puntos a Steve Hilton en contienda por California, según encuesta

“En un plazo de 48 horas, les pedimos que se comprometan a colaborar con el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a quienes de la lista adjunta son ciudadanos y quiénes no“, menciona la carta del DOJ a los funcionarios electorales de California, según ABC.

“El Departamento les insta encarecidamente a ustedes y a su agencia a trabajar con el DOJ para garantizar la integridad de las elecciones federales de California antes de tomar medidas que puedan acarrear un escrutinio federal significativo y consecuencias legales”, agrega el escrito.

El 14 de octubre, el gobierno federal demandó a California por no revisar, según el DOJ, una lista de presuntos no ciudadanos a quienes se habrían enviado boletas por correo para las elecciones de mitad de periodo del 3 de noviembre.

Sigue leyendo: California enfrenta polémica tras el envío por error de miles de boletas electorales duplicadas

Documentos judiciales señalan que, según funcionarios de Los Ángeles, un análisis inicial de 200 nombres de la lista de 20,000 personas encontró un “alto porcentaje” de individuos que afirman haber nacido en Estados Unidos, además de muchos otros sin historial de votación.

La petición del Departamento de Justicia para que el tribunal de apelaciones se pronunciara con rapidez sobre su demanda contra California encontró resistencia este domingo, cuando el panel de tres jueces manifestó su escepticismo en una audiencia de emergencia.

El juez de circuito Mark Bennett, nombrado por Trump, planteó dudas sobre la facultad del tribunal de apelaciones para intervenir en esta fase del litigio y señaló graves preocupaciones constitucionales relacionadas con la demanda.

Sigue leyendo: “No se dejen intimidar”, piden líderes comunitarios a los votantes de California

“No veo cómo podemos tener competencia“, expresó Bennett al abogado del DOJ, Matthew Donnelly, tras presionarle sobre el calendario de la decisión del gobierno de interponer un recurso de urgencia, cuando ya está programada para este martes una reunión con el juez de distrito.

Según Donnelly, el DOJ solicitó la revisión ante el tribunal de apelaciones después de que California diera a conocer la cantidad de papeletas electorales por correo que ya se contabilizaban antes de los comicios.

Aun así, las preocupaciones más importantes de Bennett parecían ser la naturaleza de la demanda y su aparente incompatibilidad con la Cláusula Electoral de la Constitución, que asigna a los estados jurisdicción sobre la forma de organizar sus elecciones.

Sigue leyendo: Xavier Becerra y Steve Hilton exponen propuestas sobre inmigración, vivienda y economía ante latinos

“¿Cómo puede esto anular algo que está expresamente autorizado por una disposición de la Constitución?”, cuestionó Bennett.

“¿Cómo puede la legislatura que elabora leyes sobre la forma de celebrar elecciones verse anulada por una ley penal aprobada por el Congreso, especialmente cuando tanto el Congreso como la Legislatura de California han declarado ilegal el voto de los no ciudadanos?”, añadió.

Donnelly reiteró que, según el DOJ, la gestión electoral de California y su inacción frente a 20,000 posibles no ciudadanos interfieren con la capacidad del Gobierno federal para aplicar la ley que prohíbe votar a los inmigrantes indocumentados.

Sigue leyendo: Anticipan que asiático-americanos y de las Islas del Pacífico votarán en números récord en elecciones intermedias

Los jueces mostraron preocupación por un intento de última hora de obligar a California a separar algunas boletas electorales por correo. El estado afirmó en una declaración que la orden podría tener consecuencias «catastróficas» para el recuento de votos.

El juez de circuito Patrick Bumatay, quien fue nombrado por Trump, cuestionó al abogado de California Samuel Siegel sobre los motivos para no emitir una orden judicial que garantice que los votos de personas no ciudadanas queden excluidos del conteo en las elecciones en curso.

“Su señoría, respetuosamente, no estamos de acuerdo con eso debido a la cantidad de pasos que las personas tienen que seguir para dar fe de su ciudadanía, para declarar, de conformidad con lo que exigen tanto la ley federal como la estatal, que son ciudadanos cuando se registraron para votar”, dijo Siegel.

El juez de circuito Gabriel Sánchez, nombrado por Biden, estuvo de acuerdo en que el alivio que solicitaba el DOJ no era apropiado en este momento.

Sigue leyendo:

· California cierra este lunes el registro para votar por correo en las elecciones de noviembre

· ¿Qué buscan los votantes nativos en las elecciones de mitad de mandato?

· Xavier Becerra exhorta a los latinos acudir a votar por los inmigrantes que no pueden hacerlo