Xavier Becerra y Steve Hilton exponen propuestas sobre inmigración, vivienda y economía ante latinos

El futuro de las familias inmigrantes, el elevado costo de la vivienda y las políticas migratorias de Donald Trump marcaron las propuestas que el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton ofrecieron durante el foro “Los Latinos preguntan, los candidatos responden”, organizado por N+ Univision 34 Los Ángeles, en el que ambos aspirantes a la gubernatura de California presentaron sus propuestas sobre impuestos, seguridad pública, salud, educación y costo de vida, de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

El encuentro, en un formato de entrevistas individuales, tuvo especial relevancia en un estado donde los hispanos representan aproximadamente el 41.2% de la población, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

“Luché contra Donald Trump y gané en la corte. Ganaremos otra vez.”



Los recortes de Trump amenazan hospitales y la atención médica de millones de familias. California necesita experiencia, firmeza y resultados para defender nuestra salud. pic.twitter.com/oP0rXDYLnv — Xavier Becerra (@XavierBecerra) October 21, 2026

Inmigración: diferencias frente a las políticas de Trump

Becerra, exsecretario de Salud de Estados Unidos y exfiscal general de California, aseguró que su administración no colaboraría con los operativos federales dirigidos contra familias inmigrantes trabajadoras.

“Yo fui fiscal general. Vamos a trabajar juntos con las agencias policiacas, con la policía, juntos, pero lo que no vamos a hacer es participar con Donald Trump en las redadas a las familias migrantes que trabajan bien duro”, declaró.

El demócrata también rechazó las acusaciones republicanas sobre el trato a menores migrantes no acompañados durante su gestión federal y sostuvo que había aclarado esos señalamientos ante el Congreso.

Hilton, por su parte, defendió el cumplimiento de las leyes migratorias y recordó que California cuenta con la legislación SB54, que limita la colaboración de las autoridades estatales y locales con las agencias federales de inmigración.

“Como gobernador, tienes que seguir la ley”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre la protección de inmigrantes sin antecedentes penales, el republicano señaló que las decisiones sobre deportaciones corresponden al gobierno federal.

“Estas elecciones para gobernador no van a cambiar nada de eso, no van a cambiar las políticas migratorias, porque eso es del gobierno federal”, respondió.

Vivienda e impuestos, prioridades económicas

El costo de vida ocupó buena parte de las entrevistas. Según datos oficiales, el valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios en California alcanzó los $734,700 entre 2020 y 2024, mientras que la renta mensual mediana fue de $2,036.

Hilton propuso reducir impuestos sobre los ingresos, suspender determinados cargos estatales sobre la gasolina y eliminar regulaciones para facilitar la construcción de viviendas.

“Así que la forma más rápida de que gente tenga más dinero en su bolsillo es que el gobierno les quite menos, ese es mi plan”, señaló.

El republicano también prometió aumentar la producción petrolera estatal para reducir la dependencia de las importaciones y acercar el precio de la gasolina a $3 por galón.

Becerra planteó declarar una emergencia habitacional para acelerar la construcción y reducir los trámites que retrasaron nuevos desarrollos.

“No hay excusas, hay que construir, lo digo como hijo de un constructor, mi papá era obrero de la construcción y también por un tiempo trabajé en la construcción”, expresó.

El demócrata también propuso revisar los incrementos en las tarifas eléctricas y los seguros de vivienda, además de ampliar los programas de apoyo para familias trabajadoras.

Hijo de inmigrantes. ?



Criado en una familia trabajadora. ?



Conoce los sacrificios que hacen los padres para darles una vida mejor a sus hijos. ?



California merece un gobernador que entienda esas experiencias de primera mano. pic.twitter.com/H3D9k93J6A — Xavier Becerra (@XavierBecerra) October 21, 2026

Salud, educación y personas sin hogar

En materia sanitaria, Becerra prometió proteger la cobertura médica frente a los recortes federales y ampliar el acceso a los servicios de salud.

“Yo no le voy a quitar a ninguna persona, como mi madre o mi papá, acceso al cuidado médico”, aseguró.

Hilton planteó reducir los costos operativos de los hospitales y ofrecer seguros más económicos para los trabajadores.

Sobre la crisis de personas sin hogar, el republicano prometió crear centros de recuperación y retirar los campamentos de las calles durante su primer año de gobierno.

Becerra también propuso eliminar campamentos, pero destacó la necesidad de prevenir la pérdida de vivienda y fortalecer los servicios de salud mental y atención a las adicciones.

En educación, el demócrata ofreció ampliar los programas de cuidado infantil e invertir en escuelas públicas y universidades, mientras Hilton sostuvo que sus recortes fiscales permitirían a las familias disponer de más recursos para cubrir esos gastos.

Futuro de California, visiones divididas

Ambos candidatos recurrieron a sus antecedentes familiares para conectar con la comunidad hispana. Hilton, nacido en Reino Unido e hijo de inmigrantes húngaros, destacó su origen trabajador y prometió recuperar las oportunidades económicas del estado.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, aseguró que su experiencia familiar le permitió comprender las dificultades económicas que enfrentan los hogares latinos.

Al ser cuestionados sobre cómo evaluarían sus administraciones, Hilton señaló que un indicador de éxito sería frenar la salida de residentes de California. Becerra mencionó el aumento de viviendas, una mayor cobertura médica y el fortalecimiento de las escuelas.

Así, las entrevistas mostraron la radiografía de las diferencias entre dos proyectos políticos que buscaron responder a las preocupaciones económicas y sociales de los californianos, particularmente de una comunidad latina que representa una parte fundamental de la población del estado.

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