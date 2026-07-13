California autoriza ley que otorga reembolso por compra de autos eléctricos

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este lunes un proyecto de ley que otorga reembolsos de hasta $3,500 dólares a residentes del estado que adquieran a partir de finales de este verano su primer automóvil eléctrico.

En un comunicado, el gobierno estatal informó que, con la firma del gobernador Newsom del Proyecto de Ley SB 168. se crea el programa de reembolso instantáneo para vehículos de cero emisiones (ZEV) de California.

California is filling the void left by Trump and the GOP repealing the federal electric vehicle tax credit.



I've signed legislation creating an instant rebate for Californians going electric ? $3,500 off new EVs and $1,750 off used models.



We won't forfeit the future to China. pic.twitter.com/iC2OihRkfl — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) July 13, 2026

El nuevo programa MyFirstEV destina $135.5 millones de dólares para un futuro con vehículos ecológicos asequibles, ,con una contribución equivalente de los fabricantes de automóviles participantes.

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Cómo funciona el programa

El programa ofrecerá un descuento de $3,500 dólares en un vehículo eléctrico adquirido directamente en el concesionario.

La inversión estatal de California, de $135.5 millones de dólares, será igualada dólar por dólar por los fabricantes de automóviles participantes, lo que permitirá generar un ahorro total combinado de $270 millones de dólares para ayudar a las familias californianas en el punto de venta.

Se otorgará un descuento de $3,500 dólares a las familias de California que adquieran su primer vehículo eléctrico con un precio de venta sugerido de hasta $50,000 dólares.

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Para la compra de vehículos eléctricos usados por hasta $25,000 dólares, se considera un descuento de $1,750 dólares.

Ambos descuentos están disponibles para cualquier residente de California que compre su primer automóvil de cero emisiones.

Presupuesto estatal financia el programa

En su comunicado, el gobierno de California dijo que la inversión se financia a través del presupuesto estatal 2026-2027, lo que permite lograr un presupuesto equilibrado con déficit cero, tanto para este año fiscal como para el próximo.

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California impulsaba una campaña para estimular la compra de automóviles eléctricos con fondos federales que otorgaban un crédito de $7,500 dólares para vehículos nuevos y de $4,000 dólares para unidades usadas, recursos que el presidente Donald Trump canceló el año pasado.

El gobierno estatal no dio a conocer, de forma inmediata, los fabricantes de automóviles que participarán en el programa. La Junta de Recursos del Aire de California dijo que esperaba poder revelar el próximo mes la lista de los fabricantes.

Gavin Newsom firmó el Proyecto de Ley SB 168. Crédito: Jeff Chiu | AP

“Con nuestro nuevo programa de reembolso instantáneo para vehículos eléctricos, facilitamos que las familias conduzcan de forma limpia, respiren aire limpio y ahorren dinero”, declaró el gobernador Newsom en el comunicado.

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“Mientras California lidera el mundo hacia un futuro limpio, nuestro mensaje es claro: nadie puede impedir que los californianos elijan vehículos que sean mejores para su bolsillo y para el aire que respiran“, agregó.

A la baja, la compra de autos eléctricos

Según datos de la Agencia Internacional de Energía, uno de cada cuatro autos nuevos comprados en el mundo en 2025 era eléctrico, en comparación con el 7.8% de los vehículos en Estados Unidos el año pasado, cifra inferior al 8.1% de 2024.

Las ventas de automóviles eléctricos aumentaron en el segundo trimestre de este año con respecto a los tres meses anteriores debido al alza delos precios de la gasolina, pero todavía se mantienen por debao de las cifras de años anteriores.

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En California, los vehículos eléctricos representaron el año pasado alrededor del 20% de las ventas de automóviles nuevos. Tesla representó casi el 50% del total.

“Donald Trump está haciendo todo lo posible para contaminar nuestro aire y entregar la industria de los autos limpios a China en bandeja de plata. California está pisando el acelerador”, reiteró Newsom.

La Casa Blanca no ha hecho ningún comentario en relación con el nuevo programa de reembolso de California.

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El programa de reembolso anterior de California finalizó en 2023 y destinó $1,490 millones de dólares para subvencionar la compra de 586,000 vehículos eléctricos durante una década.

Trump se ha manifestado en contra de apoyar la industria de vehículos eléctricos desde varios frentes, incluyendo la firma de una ley, en junio de 2025, contra las normas de California, adoptadas por casi una docena de estados, para eliminar gradualmente los autos nuevos a gasolina para 2035.

California presentó una demanda para impugnar el procedimiento utilizado para revertir las históricas normas sobre vehículos eléctricos.

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