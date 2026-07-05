California lanza reembolso de $3,500 para compra de vehículos eléctricos

California lanza un nuevo programa de reembolso de $3,500 dólares para quienes compren vehículos eléctricos por primera vez.

El beneficio que impulsa el Estado Dorado es para sustituir el crédito fiscal de $7,500 dólares que canceló la administración Trump, destinado a los californianos que adquirieran automóviles eléctricos enchufables.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y los líderes legislativos estatales llegaron a un acuerdo presupuestario que destina $135 millones de dólares para un nuevo programa de incentivos etiquetados para quienes compren un vehículo eléctrico.

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El reembolso anunciado estará disponible de forma inmediata para los compradores y arrendatarios en el momento en que el vehículo sea adquirido por primera vez, en lugar de tener que esperar a un trámite para solicitar un crédito fiscal posterior a la compra.

Dicho programa de beneficio está restringido a los residentes de California que compren un vehículo eléctrico por primera vez, “según lo confirme una declaración jurada del comprador”, de acuerdo con el Proyecto de Ley SB 168 que describe el programa.

Las normas establecen límites de precio estrictos: el precio de venta al público sugerido por el fabricante para un vehículo eléctrico nuevo que cumpla los requisitos no puede superar los $50,000 dólares, y un vehículo eléctrico usado no puede venderse por más de $25,000 dólares.

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Sin embargo, una importante laguna legal establece que estos topes de precios no se aplicarán a los vehículos fabricados por marcas de vehículos eléctricos con sede en California, como Rivian y Lucid.

El crédito fiscal federal para vehículos eléctricos finalizó oficialmente el 30 de septiembre de 2025, tras la aprobación de una ley en el Congreso por parte del presidente Donald Trump.

La instrucción se produjo después de la promesa que el gobernador Newsom hizo casi dos años antes, poco después de las elecciones presidenciales de 2024, de introducir créditos a nivel estatal si la administración Trump tomaba la decisión de poner fin al beneficio federal.

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A medida que California finaliza su programa, los compradores de automóviles en otras partes de Estados Unidos podrían ver surgir iniciativas similares.

De acuerdo con la Junta de Recursos del Aire de California, 17 estados han adoptado al menos parte de las regulaciones de California sobre vehículos de cero emisiones en los últimos años, lo que significa que varios estados podrían optar por replicar este marco de reembolso local.

California ha sido punta de lanza en el país para estimular la venta de vehículos eléctricos con el propósito de reducir la contaminación ambiental en las grandes zonas metropolitanas del estado, como Los Ángeles y San Francisco.

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