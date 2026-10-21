“No se dejen intimidar”, piden líderes comunitarios a los votantes de California

Los Ángeles responderá con unidad y no con miedo ante los actos de intimidación y supresión del voto de los latinos, dijeron líderes de California, quienes condenaron los operativos federales del Departamento de Justicia por un presunto fraude electoral.

“No se dejen intimidar. Hagan oír su voz y luchen por sus comunidades; conozcan sus derechos y planifiquen cómo van a votar este año y emitan su voto lo más pronto posible”, dijo Fátima Flores-Lagunas, directora política de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), en un acto público frente a la alcaldía de la ciudad de Commerce, donde, tras numerosos discursos, no permitieron preguntas de la prensa.

Flores-Lagunas indicó que los arrestos de 11 personas ocurridos el lunes “son el intento más reciente de esta administración [de Donald Trump] para utilizar otra vez el poder del gobierno federal y crear caos en California”.

Añadió que esos ataques son deliberados e intencionales y buscan sembrar miedo y confusión entre los votantes de California.

A menos de dos semanas de las elecciones de medio término, la escalada de tensión aumentó con la imputación de cargos a 28 personas de California por alegaciones de delitos electorales, por parte del Departamento de Justicia. 11 de ellos fueron arrestados el lunes.

CHIRLA se unió a la iniciativa “Can’t Stop CA” (No se puede detener a California) de la coalición “We Are CA” (Nosotros Somos California) para denunciar la interferencia del gobierno federal en el proceso electoral.

El Departamento de Justicia ha demandado a California, acusándolo de mantener en su padrón electoral a personas que no son ciudadanas.

La demanda surgió tras el rechazo del Estado a un ultimátum relacionado con una memoria USB que supuestamente contenía datos de 20,000 votantes que no son ciudadanos y que deberían impedírseles votar.

“En California no tenemos miedo”

El asambleísta demócrata Isaac Bryan (Distrito 55) declaró estar enfadado por el operativo de agentes federales en Los Ángeles.

“No me siento intimidado. En el condado de Los Ángeles, no nos asustamos fácilmente. En California no tenemos miedo. Por eso enviaron al ICE a nuestras comunidades para aterrorizarnos; pero nos mantuvimos firmes, los expulsamos de donde pudimos, y lo seguimos haciendo”, dijo.

El legislador recordó que la administración Trump tuvo que enviar al ejército estadounidense a Los Ángeles para intentar asustar a la población, “y nos mantuvimos firmes”.

Isaac Bryan, asambleísta demócrata.

“No damos un paso atrás, y definitivamente no vamos a ceder ante estas tácticas. Han estado mintiendo sobre el fraude electoral. Sabemos que representa menos del 0.0001 por ciento de lo que ocurre en las urnas, pero ellos quieren hacer creer que es un problema generalizado”, subrayó.

Bryan dijo que “ellos mienten” sobre las elecciones en California y recordó la presentación de acusaciones contra David Huerta, presidente de SEIU California y de SEIU-United Service Workers West, fue arrestado el 6 de junio de 2025. Inicialmente, los fiscales federales imputaron a Huerta un delito grave de conspiración para obstaculizar a un funcionario federal.

En octubre de ese año, le rebajaron el cargo a un delito menor por obstrucción, resistencia u oposición a un funcionario federal, y el 27 de julio el caso fue desestimado.

“La verdad del Departamento de Justicia (DOJ) es esta: 28 arrestos, 11 personas bajo custodia”, dijo el asambleísta.

“Se trata solo de acusaciones. ¿Recuerdan cuando lanzaron acusaciones falsas contra los manifestantes que estuvieron en primera línea frente al ICE y al ejército estadounidense para proteger a sus comunidades, y al final tuvieron que retirar los cargos? Sí, también mintieron sobre ellos. Por lo tanto, no considero que nada de lo que provenga de este Departamento de Justicia sea un hecho o algo creíble”.

Una perra “republicana” votó dos veces en OC

El caso más sonado de fraude electoral es el de una mujer republicana en el condado de Orange que registró ilegalmente a su perra como votante.

En efecto, Laura Lee Yourex, de 64 años, una mujer de Costa Mesa, inscribió a su mascota “Maya Jean” para votar y presentó boletas electorales a nombre del animal.

A nombre de “Maya Jean” se emitieron votos en 2021 durante la campaña de revocación de mandato del gobernador Gavin Newsom y en las elecciones primarias de 2022. El primer voto sí fue contabilizado, mientras que el segundo fue impugnado y rechazado. No se había proporcionado el lugar de residencia ni el registro exigido para quien vota por primera vez en una elección federal.

Los cargos penales en contra de Laura Lee Yourex fueron desestimados el 13 de octubre.

Grupos comunitarios promueven el voto de los inmigrantes ciudadanos.

Sin embargo, las tácticas empleadas por la administración Trump en California recuerdan acciones previas en Nevada, donde las denuncias sobre la presencia de votantes que no eran ciudadanos fueron desmentidas.

A pesar de la falta de pruebas, Trump sigue promoviendo narrativas sobre fraude electoral. a través de la plataforma Truth Social, donde ya advirtió que los trabajadores electorales podrían enfrentar penas de cárcel, lo que aumenta la presión sobre los funcionarios.

“Estamos bajo ataque”

Dahni K. Tsuboi, directora ejecutiva de Asian American Advancing Justice Southern California (AJ SOCAL), consideró que los californianos, las comunidades inmigrantes y las personas de color, los estadounidenses y la democracia de Estados Unidos, “todos estamos bajo ataque”.

Declaró que los supuestos cargos a 28 personas no son más que acusaciones.

“No se puede actuar basándose solo en acusaciones. Pero los cientos de miles de personas que están siendo amenazadas… son seres humanos. Son familias. Son comunidades”, dijo. “Hablamos del momento en que ellos eligieron infundirnos miedo, que nos quedáramos en casa, que nos retiráramos, pero no vamos a permitir que esto suceda”.

Dahni K. Tsuboi, directora ejecutiva de Asian American Advancing Justice Southern California (AJ SOCAL).

Según un análisis del Pew Research Center, en 2024, un total de 15 millones de asiáticoamericanos eran elegibles para votar. De ellos, 4.4 millones forman parte del electorado de California.

“Las comunidades inmigrantes nunca nos hemos quedado de brazos cruzados ante los ataques. Las comunidades de color y otros grupos siempre respondemos. Eso es precisamente a lo que ellos temen. Somos una comunidad de ciudadanos que preserva y protege”, añadió Tsuboi.

“Nosotros valoramos la democracia; vivimos la democracia. Muchos de nuestros miembros son ciudadanos naturalizados. Convertirse en ciudadano naturalizado en este país es el acto más democrático y patriótico que uno puede realizar. La gente lo hace porque elige ser estadounidense, incluso cuando el país no les corresponde con el mismo afecto”.

Commerce defenderá a un arrestado

Kevin Lainez, alcalde de la ciudad de Commerce declaró a La Opinión que, a través del programa Shield proporcionaran ayuda legal a Omar Alexander Muñoz, de 72 años, un ciudadano beliceño que fue arrestado el lunes, por presuntamente haberse registrado para votar en septiembre de 2019, afirmando ser ciudadano estadounidense.

“La ciudad está destinando recursos legales para ayudar a la gente a pelear sus casos”, declaró el edil, quien, además, refirió que el caso de Ricardo González, un ciudadano estadounidense a quien agentes del ICE le fracturaron una mano durante una detención violenta el sábado 17 de octubre, “fue muy feo”.

“Es una tragedia. Yo soy nacido de primera generación en Estados Unidos; mis padres vinieron de El Salvador [huyendo de la guerra civil] y ver eso fue una gran tristeza. Nunca imaginé que eso pasaría aquí”.

Kevin Lainez, alcalde de la ciudad de Commerce.

Lainez dio a conocer, además, que, para el 3 de noviembre, día de la elección, están elaborando un plan de acción con agencias del orden público para responder ante cualquier contingencia e intimidación en las casillas de votación, por parte de agentes federales.

“El contexto de lo que está sucediendo en California es importante, al igual que el momento en que se llevó a cabo la operación de arresto de personas por haber votado supuestamente sin ser ciudadanos”, dijo.

“Estamos a dos semanas de las elecciones; las boletas electorales ya han llegado a sus buzones y la votación presencial comienza en pocos días [el sábado 24 de octubre]; por lo tanto, es necesario tener en cuenta el contexto y el momento”, agregó.

Por ello, en la ciudad de Commerce las autoridades se comprometieron a fomentar y crear un entorno en el que sus residentes, ciudadanos y votantes se sientan seguros, bienvenidos y con la confianza de que sus voces serán escuchadas, sus votos serán emitidos y sus resultados serán registrados.

“En nuestra ciudad, nuestro compromiso con los residentes va más allá de las palabras. A través de nuestro programa «Shield», los residentes de Commerce que cumplan con los requisitos pueden acceder a una consulta inicial confidencial con un abogado de inmigración, sin costo alguno”, afirmó.